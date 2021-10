Una empresa con sede en O Grove y creada en pandemia, ganadora del III Premio Ría de Arousa

La empresa de reparto de comida a domicilio Caylu, nacida en O Grove en julio de 2020 -a las puertas de la segunda ola de la pandemia de la covid-19-, ha ganado el Premio Ría de Arousaconvocado por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Pontevedra.

Con el objetivo de fomentar el emprendimiento y la creación de empleo, el galardón fue concedido a una empresa que justificó su relación con el puerto con su propósito de acercar la gastronomía a las viviendas de uso turístico, segundas residencias y domicilios particulares de la comarca de O Salnés, y en cuya oferta tienen gran peso los productos del sector extractivo del mar. Como recompensa, AJE y el Puerto entregan 2.000 euros para gastos de constitución de la nueva empresa, además de formación en el ámbito de los negocios y un año de afiliación gratuita a la asociación de jóvenes empresarios de Pontevedra.

A mayores, se entregaron tres accésits: Enercraft, una empresa creada con el fuerte compromiso de establecer nuevos estándares de calidad en el campo del diseño, desarrollo y fabricación de innovadores equipos energéticos de soporte en tierra, obtuvo el premio a la innovación. El accésit de economía circular fue para Hórreo 4.0, por un proyecto centrado en la rehabilitaciones de containers fuera de uso para instalaciones turísticas que ayuden a cubrir la demanda y ampliar la oferta en las Rías Baixas y los Caminos de Santiago Xacobeo 2022. Finalmente, el áccesit de empleo joven fue para Arual, que se presenta como una iniciativa de ropa ética, de producción local, elaborada con tejidos hechos de los residuos plásticos recogidos del mar, sin dejar de lado del diseño, proponiendo una nueva forma de consumo.

En el acto celebrado este martes también se hizo entrega de un premio honorífico a Luis García-Reboredo, de la histórica consignataria vilagarciana García-Reboredo Hnos. Reboredo destacó la importancia de la labor de todo el equipo humano de la compañía y recomendó a los premiados “no hacer caso de los consejos” y ser fieles a su propio criterio.

O noso propósito é reforzar o papel do porto como elemento dinamizador da contorna”, Cores Tourís.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, destacó en su intervención que “todas as grandes empresas foron, nos seus comezos, pequeñas empresas, e nós queremos estar ao seu carón, axudalas e acompañalas nos primeiros pasos –sempre complicados- do seu camino, e facelo máis doado”. Cores Tourís destacó que un puerto de interés general “actúa como 'imán’ para a implantación e crecemento de proxectos empresariais", añadiendo que “o noso propósito é reforzar o papel do porto como elemento dinamizador de toda a súa contorna”.

Por su parte el presidente de AJE Pontevedra, Jesús Rey, agradeció la participación a todos los candidatos al premio y también tuvo palabras de reconocimiento para los colaboradores y copatrocinadores: Consellería do Mar (representada por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas), Banco Santander, Galicia Business School, Mercedes Benz-Louzao, y grupo J Rey Asesores, además de agradecer su asistencia a representantes de organizaciones empresariales e instituciones públicas que estuvieron presentes en el acto.

INCENTIVOS EMPRESARIALES MÁS ALLÁ DE LAS GRANDES CIUDADES

El presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo, trasladó su enhorabuena a AJE Pontevedra por la organización de eventos y convocatorias fuera de las grandes ciudades gallegas y les animó a continuar con el trabajo desarrollado hasta la fecha.

El acto se cerró con la intervención de la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, quien destacó que “desde Portos de Galicia creemos en la colaboración entre las instituciones públicas y el tejido empresarial privado, del que hoy tenemos la más joven y mejor representación en este auditorio de la ría de Arousa”, y animó a todos los premiados “a seguir con ánimo y perseverancia en la ruta del emprendimiento y la innovación”.