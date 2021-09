Por teléfono, correo electrónico, web o APP: así se puede pedir cita para vacunarse en Pontevedra y Vilagarcía

La Xunta de Galicia ha recordado a todas aquellas personas mayores de 12 años que todavía no se hayan vacunado contra la covid-19 que tienen a su disposición varios sistemas para solicitar cita.

Este martes 7 de septiembre había reservados 600 huecos en el recinto ferial de Pontevedra y 300 en Fexdega. En el caso de Pontevedra, más de 200 personas pidieron autocita y en el de Vilagarcía, 70, según el dato facilitado por Sanidade en el mediodía de este lunes.

Además, los días 10 y 11 de septiembre se vuelve a ofrecer la opción de vacunarse a quien no haya sido llamado hasta ahora, no haya podido acudir a su cita o incluso a quien haya faltado por no querer vacunarse. Sanidade seguirá insistiendo.

Para poder pedir cita, el Sergas ha habilitado cuatro métodos:

A través de la web del Servizo Galego de Saúde: cita.sergas.gal

En la App Sergas Móbil : entrando en el apartado de citas y haciendo clic en el icono de campañas de promoción de la salud.

: entrando en el apartado de citas y haciendo clic en el icono de campañas de promoción de la salud. Llamando por teléfono al 981 215 930 .

. Enviando un correo electrónico a citate@sergas.gal

Al cierre de la pasada semana, Sanidade había administrado más de 450.000 dosis de vacunas contra el coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. En concreto, 231.899 personas mayores de 12 años contaban ya con la pauta completa, lo que supone el 84,47 % de la población empadronada en el área.





En cuanto a restricciones sanitarias por la pandemia, en la mañana de este martes el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reúnen con representantes del sector del ocio nocturno y con representantes del resto de la hostelería. El objetivo es elaborar un nuevo protocolo que haga que las limitaciones no dependan de la evolución epidemiológica de cada ayuntamiento sino de las condiciones del establecimiento en cuestión.