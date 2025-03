Mujeres al volante: dos historias que rompen barreras en el rural de Pontevedra

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ponemos el foco en dos figuras inspiradoras de la provincia de Pontevedra que desafían los estereotipos de género en sectores tradicionalmente masculinos. Desde las sinuosas carreteras de Cerdedo y Forcarei hasta los montes de Cerdedo-Cotobade, Iria Mourelle y Nadia González demuestran con su día a día que la pasión y la profesionalidad no entienden de sexos. Sus testimonios, recogidos en sendas entrevistas en COPE Pontevedra, ofrecen una perspectiva valiosa sobre los avances y los desafíos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

Iria: Diez años derribando barreras al volante del bus escolar

Iria Mourelle lleva una década conduciendo un autobús escolar en la zona rural de Cerdedo y Forcarei, una labor que nunca ha estado exenta de prejuicios, especialmente en sus inicios. Al recordar aquella etapa, Iria comenta con una sonrisa: "Ao principio si recibín algún comentario. Lémbrame dun señor que me dicía que como cambiaron os mundos, que as mulleres ao volante e os homes co mandil". Su respuesta entonces fue tan contundente como su presencia al volante: "Afortunadamente, os mundos están mudando".

Aunque reconoce que las actitudes machistas eran más frecuentes al principio —llegando a escuchar comentarios como "muller ao volante, perigo constante"—, hoy en día la situación ha mejorado notablemente. Iria destaca la naturalidad con la que los niños viven el hecho de tener una mujer como conductora, habiendo incluso transportado a algunos desde primaria hasta el instituto.

Sin embargo, su labor va mucho más allá de llevar y traer niños al colegio. Consciente de la gran responsabilidad que implica su trabajo, subraya: "Non levamos paquetes, senón que levamos vidas", especialmente en carreteras rurales que se vuelven peligrosas con temporales y heladas. A pesar de la importancia de su labor, Iria lamenta que no esté valorada como debería, una percepción que comparte respecto a la situación general del sector, donde existe una gran demanda de conductores de autobús y camión que no se está cubriendo. En su opinión, esta falta de reconocimiento es una de las principales razones por las que no se atrae a más profesionales.

Nadia: Impulso femenino y tradición en el corazón del sector forestal

En Cerdedo-Cotobade, Nadia González gestiona Forestalis, una empresa del sector forestal en la que la presencia femenina es muy significativa. Para Nadia, el papel de la mujer en el rural siempre ha sido fundamental, y su empresa apuesta por mantener vivas las tradiciones y fomentar el empleo en la zona. Su decisión de emprender en un sector tan masculinizado, tras una etapa sirviendo en el Ejército, surgió de su profundo vínculo con el entorno y la tradición familiar. "Para min era moi importante vivir e seguir vivindo no rural", explica.

Al igual que Iria, Nadia ha recibido ciertos comentarios por ser mujer en un ámbito predominantemente masculino. "Algún comentario si que me teñen feito, dirixíndose a min como 'a rapaza'". Sin embargo, su experiencia en el Ejército le enseñó a manejar estas situaciones con "guante blanco". Nadia valora especialmente el trato personal con los clientes, una práctica que se está perdiendo pero que ella considera esencial en el sector rural.

En cuanto a la menor presencia de mujeres en el sector forestal y en otros ámbitos como la construcción o los talleres mecánicos, Nadia cree que influyen factores sociales y la orientación de la formación, que a menudo se dirige hacia perfiles más asistenciales. Señala que los hombres suelen llegar con formación específica en maquinaria, lo que facilita su contratación, mientras que las mujeres a menudo tienen perfiles formativos diferentes. Por ello, aboga por fomentar una formación más diversificada para las mujeres y romper con la idea de que ciertos trabajos son exclusivamente para hombres.