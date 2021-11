La junta de personal de Pontevedra ve incoherentes algunos cambios en los exámenes para trabajadores públicos

De lo anunciado tras la junta de gobierno de Pontevedra de este martes a lo que ha podido confirmar esta emisora sobre los procesos selectivos del Concello de Pontevedra, hay diferencias. Los cambios en las bases para las oposiciones a nivel municipal han sido valorados por la presidenta de la junta de personal, Yolanda González.

Menos preguntas tipo test

Uno de los cambios aprobados por el gobierno local de Pontevedra afecta al primer ejercicio del proceso de oposición: un test sobre el temario. Se reducirá en 10 preguntas en cada especialidad. Como ejemplo, para los auxiliares administrativos los test de la última convocatoria contaban con 40 preguntas. "Hay cosas que podríamos pasar, como puede ser la reducción de preguntas de test (no todos tienen el mismo número de preguntas y podrían reducirse). Ahí no habría ningún tipo de problema. Ahora, lo de que el tribunal escoja cuá es el tema elegido... Queda desvirtuado totalmente el principio de transparencia que debe regir el proceso selectivo", opina Yolanda González, como representante de los trabajadores públicos del Concello de Pontevedra, aludiendo al cambio previsto en el segundo ejercicio.

Eliminación del desarrollo de un tema aleatorio

A pesar de que el anuncio realizado por la portavoz del gobierno local de Pontevedra, Anabel Gulías, fue confuso ya que no es la responsable del área de Personal, que está dirigida por Carmen Fouces, lo que quedó claro es que la elección del tema a desarrollar dejará de "sacar este tema ao chou". Según ha podido confirmar esta emisora con fuentes municipales, en lugar de sacar una bola con un título aleatorio de todo el temario, el tribunal del proceso planteará media docena de preguntas sobre los temas que considere prioritarios. Sobre esta modificación, la presidenta de la junta de personal, Yolanda González, ha declarado: "Por favor, quiero que quede absolutamente claro que los tribunales trabajan con transparencia. Pero, de cara a la opinión pública y a los propios opositores, eso puede dar que pensar que puede haber más filtraciones o que hay gente con determinados conocimientos y 'yo creo que van a poner este tema'".

Conocimiento de la lengua gallega oral o escrita

En el caso del examen de gallego, para quienes tengan un certificado CELGA de determinado nivel no es obligatorio realizarlo y, para el resto, consistía en una prueba escrita que ahora pasará a ser oral en el caso de las escalas inferiores. "¿Y los administrativos y auxiliares, que son los que más trato con el público tienen, no necesitan fluidez en el gallego? Entiendo yo por lo que dicen. Solo necesitan escribirlo correctamente. Hablarlo no", cuestiona González.

El caso práctico dejará de ser eliminatorio

Un error cometido en la rueda de prensa de Anabel Gulías fue decir que el cuarto ejercicio pasa a ser voluntario porque constaba de contenido de informática que ya se preguntaba en el siguiente ejercicio. Algo que no es cierto. En esa prueba, en base al material estudiado, se plantean cuestiones prácticas que los futuros trabajadores públicos deberán resolver. La presidenta de la junta de personal, Yolanda González, quien superó en su momento estas pruebas, pone ejemplos de exámenes: "La tramitación de una licencia de obras, identificar el contrato y, según el tipo de contrato, qué pasos hay que seguir en su tramitación o qué tramitación lleva un impuesto, etc. Tienes mil cosas. Dentro de todo el temario, hay muchas cosas que al final son el día a día de nuestro trabajo".

Según ha confirmado a COPE el Concello después de consultarlo con el departamento de personal, a pesar de que el ejercicio no tiene que ver con la informático como se dijo en un principio, sí pasa a ser voluntario y, por lo tanto, deja de ser eliminatorio y servirá para subir nota.

Informática a decisión del tribunal

El cambio planteado por la Concejalía de Personal, sin la negociación con los trabajadores públicos porque llevan rotas las conversaciones desde principios de año, consiste en permitir que sea el tribunal el que decida si la prueba consta de una parte teórica y otra práctica o únicamente de ejercicios en ordenador.

Las condiciones definitivas de las distintas convocatorias se conocerán con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el Diario Oficial de Galicia y el Boletín Oficial del Estado.