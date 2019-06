A Illa de Arousa permitirá a las autocaravanas pasar la noche en O Bao

El Concello de A Illa de Arousa permitirá este verano que las autocaravanas pernocten en una zona acotada de la playa de O Bao, el único lugar público habilitado para su aparcamiento.

Tal y como ha confirmado en COPE Pontevedra el alcalde Carlos Iglesias, se dará permiso para esta las noches en las autocaravanas en horario de 22.00 a 8.00 horas. "Tivemos reunión coa Policía Local e o concelleiro responsable para intentar paliar algunhas distorsións que estamos notando nos últimos anos", ha asegurado el regidor socialista.

A mayores, se aumentará el control en las zonas en las que está prohibida la entrada a cualquier tipo de vehículo y que, por su atractivo paisajístico, han venido siendo lugar de aparcamiento de autocaravanas. "Quixemos incrementar un pouquiño a vixianza porque ás veces se meten por sitios nos que por Lei está prohibido, como as zonas de dominio público e servidume marítimo-terrestre. Queremos vixiar máis para facer cumprir a normativa e que non cheguen -autocaravanas-, como non chegan outro tipo de vehículos, porque poden causar algún tipo de problema nestes solos protexidos", ha explicado Carlos Iglesias.

PARKINGS DE AUTOCARAVANAS

Más allá de las áreas de autocaravanas privadas, habituales en los concellos de O Salnés, Vilagarcía ha estrenado recientemente un aparcamiento público en FEXDEGA. Por su parte, Sanxenxo cuenta con un espacio público para autocaravanistas en Dena; a un paso de Combarro, el Concello de Poio ha habilitado en los últimos años un área en A Seca, habitualmente tan concurrida como la de Pontevedra, en los antiguos terrenos de Tafisa. Ponte Caldelas cuenta con este servicio público en la plaza Chan de Barcia y el Concello de Soutomaior, en el turístico puerto de Arcade.