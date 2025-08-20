Detenido por quemar mil metros de terreno en Poio (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un vecino de la localidad de Poio, de 34 años y con antecedentes penales, como presunto autor de un incendio que calcinó mil metros cuadrados en O Vao.

Los hechos, según ha informado este miércoles la Guardia Civil, tuvieron lugar en la noche de ayer. Los vecinos de O Vao fueron quienes llamaron a la Benemérita al comprobar lo que estaba pasando.

Los vecinos, cuando los agentes llegaron, les señalaron la vivienda en cuyo interior se encontraba el causante del fuego, el cual reconoció varias veces la autoría del incendio antes de ser detenido, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.

De apagar el fuego se encargaron bomberos de O Salnés y de Pontevedra, y para su extinción fue necesario el traslado de una motobomba.

El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra.