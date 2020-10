Descubre las condiciones de la compra de las viviendas de Valdecorvos que se construirán en terreno público

La conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, ha visitado este martes las dos parcelas de Valdecorvos, propiedad de la Xunta de Galicia, donde se construirá un total de 33 minichalés adosados.

Diseño del exterior de las viviendas.

En COPE + Pontevedra (96.7 de FM), hemos contado con el testimonio de una de las futuras vecinas de la urbanización. Alicia Chaves tiene 52 años y lo primero que matiza sobre lo anunciado por la conselleira es la definición de familias jóvenes. “Depende de lo que se entienda por joven porque, con la precariedad laboral de hoy en día, no sé si muchos jóvenes de 20 años pueden asumir una hipoteca y pueden acceder a esta vivienda (que tiene un precio excepcional, por debajo de precio de mercado). Los cooperativistas están en torno a los 30 y largos o 40, si no me equivoco. No es gente muy muy joven”, puntualiza Alicia reconociendo, entre risas, que ella sube la media pero llamando la atención sobre el problema del acceso a la vivienda.

Sobre el precio, las casas rondarán los 175.000 euros por dos plantas, dos plazas de garaje y trastero en el sótano y un jardín. Este coste solo es posible porque las parcelas se han adjudicado de forma pública y por la fórmula de gestión del proyecto a través de una cooperativa, sistema del que Alicia se declara apasionada.

A preguntas de esta emisora, Alicia aclaró cómo la administración evita la especulación de grupos inmobiliaros con viviendas de protección autonómica: “yo estoy obligada a que esa sea mi residencia habitual. El plazo para que se convierta en vivienda libre es de 30 años. A partir de ese momento sí que se puede o alquilar o vender”.