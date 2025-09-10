Cáritas Arousa redobla su esfuerzo para hacer frente a la emergencia habitacional que viven los más vulnerables en la comarca

En plena crisis de vivienda que golpea a la comarca de Arousa, donde hay familias que pagan hasta 500 euros por una sola habitación, la antigua rectoral de A Illa se ha convertido en un espacio de esperanza. Tras la cesión del Arzobispado de Santiago, Cáritas Diocesana ha habilitado en ella una casa de acogida que ofrece un hogar digno y un itinerario de inclusión social a familias sin recursos.

El inmueble, con capacidad para 11 personas, dispone de varias habitaciones y zonas comunes, y combina alojamiento con acompañamiento profesional, formación en hábitos de convivencia y apoyo para acceder a empleo y vivienda en alquiler.

El arzobispo de Santiago, mons. Francisco José Prieto, y la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas Abadía, visitaron las instalaciones junto a representantes de Cáritas Interparroquial de Arousa. Durante la visita, el arzobispo bendijo la casa y destacó que “la falta de vivienda es una de las heridas más dolorosas de nuestro tiempo”, mientras que Pilar Farjas subrayó que el derecho a un hogar es “una condición básica para la vida y la dignidad”.

Bajo el lema “Abrir puertas a la esperanza”, la casa puede acoger hasta dos familias de manera simultánea, con la ventaja de estar situada en el centro urbano, cerca de colegios, centro de salud y otros servicios básicos, lo que facilita la integración comunitaria.

Con este recurso, Cáritas refuerza su red de 39 viviendas de acogida temporal en la diócesis de Santiago, que suman 222 plazas en total, consolidando su compromiso con las familias más vulnerables y respondiendo a una de las necesidades sociales más urgentes: el acceso a la vivienda.