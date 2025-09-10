Una de las dos víctimas perdona a Raúl Asencio y retira la acusación contra él

La víctima, de 18 años, entiende que fue un error puntual sin mala intención, le perdona y retira la acusación contra él: “Acepto las disculpas de forma libre y voluntaria, y expreso mi perdón. No quiero que sea castigado penalmente”

Asencio reconoce que se equivocó y ha reparado el daño: “Reconozco que cometí un error. Quiero disculparme expresa e incondicionalmente”. Esto va en una carta que se ha adjuntado en la acusación.

En revelación de secretos, el perdón del ofendido extingue la acción penal (artículo 201.3 del Código Penal). Esta víctima sigue adelante en su acusación contra los otros 3 investigados. Sobre Asencio todavía queda la acusación de la menor de edad.

900/Cordon Press Raúl Asencio saludando a la afición del Santiago Bernabéu a la conclusión de un partido900/Cordon Press

¿qué hizo raúl asencio?

Ángel García detalló en El Partidazo de COPE qué hizo y qué no hizo Raúl Asencio en todo este asunto para saber por qué ha sido procesado por el juez:

“Lo que no hizo Raúl Asencio, y sí hicieron los otros acusados, es que no tuvieron relaciones consentidas con las dos víctimas ni estaba presente cuando sus tres compañeros sí las tuvieron, insisto, ellos en la cabaña adentro, él en la piscina exterior. No grabó ningún vídeo sin consentimiento ni estaba presente cuando los grabaron y no difundió el vídeo en grupos de WhatsApp ni escribió ningún tipo de mensaje vejatorio presumiendo de que eran menores de edad y de que las golpearon”.

“Y entonces ¿por qué está aquí Raúl Asencio? Porque hay cuatro jueces que todavía ven indicios de criminalidad en el comportamiento de Raúl Asencio. Lo que sí hizo Raúl Asencio es que seis días después, 15 de junio suceden los hechos, 21 de junio, Raúl Asencio está con un amigo suyo y le pide a uno de los compañeros que sí había participado, a Juan Rodríguez, el vídeo y éste se lo manda. Además se lo manda en este formato de un solo visionado, de que lo ves y no puedes conservarlo. Importante, hay que dejar claro que Asencio sabía que en ese vídeo era una menor, sabía que ese vídeo se grabó sin consentimiento y sabía que las víctimas habían pedido por favor que lo borrasen y aún así lo habían conservado. Asencio le enseña el vídeo, importante exhibición, le enseña el vídeo a este amigo. Asencio le enseña el vídeo al testigo, el testigo hace una declaración en la instrucción y delante del juez absolutamente contundente de cómo le enseña el vídeo y de los detalles que se vieron en ese vídeo. Pero es que Asencio se autoincrimina cuando el 6 de septiembre, es decir, el día que se pone la denuncia, manda una nota de voz a este mismo amigo diciendo 'Oye hermano, yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, te lo enseñé antes de que conocieras tú a (nombre de una de las chicas)'. Hay una declaración de un testigo que dice claramente que le enseñó el vídeo y los detalles, y el reconocimiento de él de que se lo enseñó”.