El Balonmano Porriño se medirá al Atzgersdorf austriaco en los octavos de la Copa Europea

El Conservas Orbe Zendal BM Porriño ya conoce a su siguiente rival en su histórica andadura europea, en el tercer torneo continental, la EHF European Cup. Este martes se ha celebrado el sorteo de la ronda de octavos de final y el conjunto de Isma Martínez ha quedado emparejado con el WAT Atzgersdorf de Austria. La ida en tierras centroeuropeas y la vuelta en el Municipal. La eliminatoria está prevista para el 11/12 de enero en su primer duelo y el 18/19 para el partido que decidirá el pase.

El resto de cruces son los siguientes: O.F.N. Ionias (GRE) vs JuRo Unirek VZV (NED), DHC Slavia Praha (CZE) vs WHC Cair Skopje (MKD), HC Galychanka Lviv (UKR) vs Haukar (ISL), Malaga Costa del Sol (ESP) vs Valur (ISL), Madeira Andebol SAD (POR) vs Hazena Kynzvart (CZE), A.C. PAOK (GRE) vs MSK IUVENTA Michalovce (SVK) y MKS Urbis Gniezno (POL) vs Caja Rural Aula Valladolid (ESP).

Como ven los combinados españoles son los más representados con Málaga buscando repetir el título logrado en 2021. El vigente subcampeón, el Michalovze eslovaco también continua en liza. Hemos hablado con el entrenador de Porriño, Isma Martínez, que ha valorado positivamente el sorteo ya que "al estar en el bombo 2 sabíamos que el rival sería complejo, es un viaje relativamente cómodo y es una eliminatoria igualada". Sobre el rival, quiere darse tiempo para recopilar información pero sabe que "juegan a muchos goles, la portería aporta y el lado derecho de su ataque hace mucho daño".

Para Isma estar en octavos es "muy ilusionante y estamos enchufados con la competición". Como la economía no es cuestión baladí, celebra que puedan viajar en vuelo directo desde Oporto, y no sufrir una odisea como la que las llevo a tierras turcas.

llega el parón de la liga guerreras

Porriño tendrá que esperar al mes de enero para disputar esta eliminatoria pero no tendrá demasiados partidos de competición para prepararla pues la Liga Guerreras para aproximadamente un mes por la disputa del Europeo de selecciones del 28 de noviembre al 15 de diciembre en Hungría, Suiza y precisamente Austria. Un torneo de 24 países en el que estará España. No será por lo tanto hasta el fin de semana previo a Navidad, recibiendo al Elda, cuando vuelvan a tener fuego real.