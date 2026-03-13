Rubén Domínguez reclama la vuelta a la ilusión de la afición del Pontevedra

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, ha comparecido en la rueda de prensa previa al próximo partido, este sábado a las 16.15 horas en el campo del Arenas de Getxo, con un mensaje contundente para la afición. El técnico ha confirmado que llega con casi toda la plantilla disponible, recuperando a Álex González de su lesión y a Alberto Gil y Comparada tras sanción, y con la única baja de Diego Gómez por sanción. 20 futbolistas disponibles para el técnico ourensano por lo tanto. El equipo llega tercero a esta jornada 27, liderando un pelotón de diez equipos en apenas 4 puntos de distancia que pelean por el playoff.

Un temporadón que parece no ilusionar

Domínguez ha mostrado su sorpresa por la "falta de de ilusión que se está sintiendo estas últimas semanas". Ha defendido el rendimiento del equipo recordando que llevan "13 o 14 semanas en playoff" y ocupan el tercer puesto durante todo este 2026, algo que considera de "mucho valor" al tener el "menor presupuesto" de los doce primeros clasificados. "Hemos perdido 2 partidos de los últimos 20. Somos el Pontevedra", sentenció. Pide valorar el trabajo de jugadores y cuerpo técnico y olvidarse de rachas o desilusiones.

Si alguno se desilusiona con el equipo tercero, pues que se baje del barco" Rubén Domínguez Entrenador del Pontevedra

El entrenador ha sido muy claro con el sector más crítico de la grada: "Si alguno se desilusiona con el equipo tercero, pues que se baje el barco". Frente al "clima a veces de desilusión", ha pedido el apoyo de los seguidores: "Necesitamos que nos ayudéis. Desde la ayuda va a ser más fácil".

El rival y el objetivo inmediato

El próximo rival, el Arenas, es de los recién ascendidos el que mejor clasificado va sin contar a los granates, con un "estilo muy marcado a nivel ofensivo" y que se hace fuerte en casa, con apenas 3 derrotas. Además, Domínguez ha advertido de que el césped podría estar en malas condiciones, ya que hace unas semanas estaba "medio inundado", por lo que la capacidad de adaptación será clave. Destaca el míster los buenos números de ambos equipos, el Arenas en su feudo y el Pontevedra, lejos de Pasarón.

El equipo afronta el encuentro como "la primera bola de partido de llegar a los 45" puntos. Cerrar la salvación en la jornada 28 sería, para el técnico, un éxito que califica con "un 9 al equipo", permitiéndoles centrarse en el siguiente objetivo. No le preocupa, además, la falta de gol en estos cinco últimos duelos, con apenas un tanto obra de Yelko Pino en un golpe franco. Cree Rubén que el acierto ofensivo va por ciclos y defendió los grandes números defensivos de sus pupilos.

Nos vamos a matar hasta la jornada 38" Rubén Domínguez Entrenador del Pontevedra

Once partidos a cara de perro

De cara al tramo final, el técnico ha asegurado que afrontarán los "11 partidos" que restan "a cara de perro", sin margen de error. El compromiso de la plantilla es total: "Este equipo, os lo dije desde el día 1, nos vamos a matar hasta la jornada 38". Domínguez mantiene la ambición intacta y ha afirmado que creen que van a "poder brindaros cumplir ese sueño" del playoff, pidiendo eso sí la ayuda del entorno y evitar generar ansiedad.