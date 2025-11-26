AUDIO #EscuelaDeRadio Colegio Azahara - Temporada 13 Episodio 07

Los alumnos de 5º de Primaria del CEIP Azahara se han adentrado en una experiencia que les ha permitido descubrir cómo late el mundo de la radio y del periodismo desde dentro. Lo que empezaron viendo como micrófonos, cables y estudios, terminó revelándose como un espacio donde el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto a los hechos son fundamentales.

A lo largo de la actividad, estos jóvenes exploradores de la comunicación han aprendido que informar no consiste solo en contar algo interesante, sino en hacerlo con cuidado, contrastando lo que se dice y entendiendo que cada palabra tiene un impacto. Han descubierto la importancia de escuchar con atención, de colaborar con sus compañeros y de confiar en quienes ejercen esta profesión con ética y dedicación. En un momento en el que los bulos se mueven rápido y pueden confundirnos, los estudiantes del CEIP Azahara han comprendido el valor de los medios rigurosos para construir una sociedad más clara, más consciente y más justa.

Su curiosidad, su energía y su forma de mirar el mundo nos recuerdan que el futuro de la comunicación promete. Porque cuando se une el deseo de aprender con el compromiso de decir siempre la verdad, la experiencia no solo enseña: inspira.