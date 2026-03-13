De una sudadera para un equipo de skate a colaborar con Puma: el talento de dos jóvenes de Ourense referentes en la alta costura

Dos jóvenes ourensanos crearon una empresa “Dame Après París” de diseño de moda que fabrica prendas y calzado de alta costura y que sus exportaciones llegan a Francia, Italia o Alemania.

Se trata de Alexandre, director creativo y Mateo, director de imagen, que son naturales de los barrios de Reza y Vistahermosa en la ciudad de Ourense y que apuestan por sus raíces.

En una entrevista en COPE Ourense, Alexandre contó que con 14 años tenía un grupo de Skate y patinaban juntos y decidieron diferenciarse de los otros grupos para realizar una sudadera. “Tomé la iniciativa y a través de internet tomé lecciones para esa sudadera y aprendía diseño gráfico y usé ciertos programas para materializarlo que marcaron mi inicio de la moda” destacó Alexandre.

PRIMERA EMPRESA

Posteriormente estudió Administración y Dirección de Empresas y decidió con dos compañeros del grado poner en marcha su primera empresa que se denominó “Mirror Limited” con una tienda física en el centro de la ciudad de Ourense, en plenas galerías del Parque de San Lázaro, pero con la pandemia el negocio cerró. “En esa etapa tuve más conocimientos sobre patronaje, costura, tecnología textil y fue fundamental para lo que vino después” indicó Alexandre.

Interior de la firma

Su paso definitivo fue “Dame Après Paris” en 2021 creada con su compañero Mateo y sitúan su tienda física en Madrid y también comercializan sus prendas y accesorios a través de tienda online. Desde su creación, la firma experimentó un crecimiento exponencial en el mercado nacional mediante su diseño innovador, fabricación en series limitadas y el empleo de materiales de primera calidad. Sus colecciones combinan la sofisticación europea con una visión innovadora y minimalista.

Lugares de la empresa

El director creativo de la empresa afirmó que “lo que más nos distinguen son las formas” e indicó que la firma destaca por el enfoque sostenible en la selección de materiales y procesos de fabricación. Su particular modo de interpretar la moda se une a la integración de las nuevas tecnologías y modelos 3D en el desarrollo del producto permitiendo optimizar procesos.

puma

Alexandre manifestó que alcanzaron un “sueño” con la colaboración con Puma ya que “confían en la visión que tenemos y colaboraron ya en nuestros último desfile basado en raíces gallegas que se hizo viral en redes sociales por Puma”

La firma destaca por las formas

En la actualidad, las exportaciones representan el 19% de su facturación global con presencia en países clave como Francia, Alemania o Italia, mercados con una fuerte cultura de moda y alto poder adquisitivo.