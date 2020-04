35 residencias de la provincia de Ourense no tienen a día de hoy casos de coronavirus

Tras más de dos semanas de trabajo por parte de los once equipos de recogida de muestras para diagnóstico existentes en el Area Sanitaria de Ourense, Verín y de O Barco de Valdeorras, ya son 62 las residencias de mayores donde se les tomaron muestras al conjunto de residentes y trabajadores de las que, con los resultados disponibles a día de hoy de 51 de ellas, 35 resultaron libres al 100% de contagios de COVID-19.

Las 35 residencias con cero casos positivos entre sus trabajadores y residentes son: Alvetus en Avión, Residencia Santa Marta en Ourense, Domusvi Pereiro de Aguiar, Santa Cruz en Santa Cruz de Arrabaldo, Residencia Ramirás, Santa María en Ourense, Dumusvi Barbadás, Residencia Los Olivos en A Peroxa, Residencia Natividad de Santa María en Vilamartín de Valdeorras, Domusvi Ourense, Residencia Os Pinos en A Rúa, Residencia Viana do Bolo, Residencias Los Milagros en Vilamartín de Valdeorras, Quercus en Leiro, Val de Monterrei en Monterrei, Nosa Sra. do Socorro en Arnoia, Fogar de Santa María en Verín, Nuestra Señora de Fátima en A Rúa, Residencia de O Bolo, Residencia A Veiga, Domusvi Larouco, Residencia Esgos, Residencia Gabino García Fernández en Manzaneda, O Lecer dos Avoiños en Coles, Luces do Sil en Parada do Sil, Chandrexa de Queixa, Residencia da Terceira Idade de Trives, San Martiño de Luintra, Porqueira, Nuestra Señora dos Milagres en Barbadás, Nuestra Sra. dos Anxos en Ribadavia, Virxe da Clamadoira en Muiños, Nuestra Sra. das Neves en Maceda, San Pedro en A Merca y Nuestra Sra. de la Salud en A Peroxa.

Las residencias visitadas, hasta el momento, son algunas de las de mayor número de residentes por lo que el Sergas espera concluir con esta iniciativa de prevención durante este mes, una vez se recojan las muestras para la realización de las pruebas de PCR de las restantes.

El total de residencias con actividad en Ourense son 98 de las 101 registradas en toda la provincia, ya que tres de ellas están cerradas en la actualidad