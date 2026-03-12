COPE
Recoletas Salud Ourense pone en marcha una Escuela de Salud

Está dirigida a pacientes y asociaciones de pacientes y comenzará el 26 de marzo con una charla sobre la diabetes en la vida real 

Juan Maceiras

La diabetes en la vida real será el tema de la primera charla de la Escuela de Salud organizada por Recoletas Salud Ourense.  Será el 26 de marzo a las 19 horas en el Marcos Valcárcel y será impartida por los profesionales Iria Pinal, endocrina, y Ricardo de la Fuente, nutricionista. En total, serán cinco charlas en torno a patologías prevalentes: cardiovasculares, crónicas, salud mental o cáncer dirigidas a un público formado principalmente por pacientes y asociaciones de pacientes.

El Director Médico de Recoletas Salud Ourense, el Dr. Manuel Fernández Muinelo, aseguró que el objetivo es abordar en estas charlas asuntos prácticos de interés como el autocuidado, la toma de decisiones o la participación activa del paciente en su tratamiento.

Serán sesiones participativas en donde los expertos, que pueden ser tanto profesionales como pacientes o representantes de asociaciones de pacientes, darán recomendaciones y consejos prácticos sobre el manejo de la enfermedad en situaciones cotidianas.

