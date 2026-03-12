Tumbada en el Parlamento la propuesta para derogar la ley que ampara al profesorado de religión en Navarra: "La de la venganza y el rencor"

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la proposición presentada conjuntamente por PSN y Contigo-Zurekin para derogar la ley del año 2022 por la que se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad foral.

En el debate de la ley, Geroa Bai ha introducido dos enmiendas que han recabado los votos favorables de UPN, PPN y Vox, mientras que PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin ha votado en contra. La introducción de estas enmiendas, que recogían un régimen transitorio ante la derogación de la ley, ha motivado que los propios proponentes de la norma hayan decidido votar en contra.

De esta forma, sólo Geroa Bai ha apoyado la ley, mientras que UPN, PSN, EH Bildu, PPN, Contigo-Zurekin y Vox han votado en contra.

Geroa Bai ha introducido, a través de una enmienda, un régimen transitorio que fijaba que el personal docente de religión que, a la fecha de entrada en vigor de la ley foral, mantenga una relación laboral de carácter indefinido con la Administración conservaría dicha condición y no podría ver extinguida su relación laboral como consecuencia directa de la derogación de la ley.

Además, establecía que "las eventuales modificaciones de jornada que pudieran derivarse de la evolución de las necesidades docentes deberán ajustarse a lo previsto en la legislación laboral vigente, garantizando en todo caso los principios de objetividad, proporcionalidad y no discriminación".

Igualmente, a iniciativa de Geroa Bai, se había incluido que "la Administración educativa, por razón de planificación educativa, podrá reorganizar destinos y funciones dentro del marco normativo aplicable, siempre que dicha reorganización no suponga un menoscabo arbitrario de los derechos laborales consolidados".

También establecía que el personal docente de religión con contrato laboral indefinido que en el año de entrada en vigor de la ley foral cumpla 55 años de edad mantendría íntegramente sus condiciones de contrato, jornada y estabilidad laboral hasta la extinción de su relación de servicio por jubilación o renuncia.

Una segunda enmienda de Geroa Bai, también introducida en el texto, recogía que el Departamento de Educación debería adoptar "las medidas necesarias para garantizar que las nuevas necesidades de contratación de personal docente de religión que pudieran derivarse para cubrir la planificación educativa a partir del curso 2026-2027 en el sistema educativo público se lleven a cabo bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Finalmente, la ley no ha prosperado, dado que sólo Geroa Bai ha aprobado la proposición, mientras que el resto de grupos han votado en contra.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "el debate no va sobre religión, va de una cuestión bastante más sencilla, que es si el sistema educativo público debe adaptarse a la realidad educativa o si debemos mantener por ley situaciones que ya no responden a esa realidad". "Hoy estamos pagando en Navarra del orden de unos dos millones de euros al año por horas de religión que no se imparten y eso, precisamente, es lo que queremos corregir. Estamos pagando el equivalente a casi 44 profesores de religión a jornada completa que no están impartiendo la asignatura para la que fueron contratados", ha subrayado.

Respecto a los cambios planteados por Geroa Bai, se ha preguntado "por qué quieren seguir blindado" a los profesores mayores de 55 años, "un colectivo que supondría 70 personas docentes de un total de 128". "No entendemos por qué unos sí y otros no", ha señalado.

En contra de la norma, el parlamentario de UPN Pedro González ha afirmado que esta ley es "la de la venganza y el rencor, no es una ley que trate de buscar justicia, ni sentido común, ni equidad, es la ley de la venganza y el rencor, y la venganza y el rencor se manifiestan en la necesidad de mentir para justificar un enorme ataque". "El profesorado de religión al Gobierno le cuesta cero euros, no le cuesta dos millones", ha señalado, para argumentar que este profesorado realiza unas funciones más allá de las propias de la asignatura de religión que, de lo contrario, el Gobierno de Navarra debería cubrir pagando a otros docentes.

La parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha considerado que es "de justicia" que la "ley injusta de 2022" "se derogue de una vez por todas, sobre todo porque vulnera de raíz dos principios, uno es el laicismo, y el otro es la igualdad laboral".

La parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha preguntado a PSN y Contigo-Zurekin "cuántas horas de religión en las aulas de la escuela pública van a reducir" con esta proposición de ley. "La respuesta es muy sencilla, ninguna. La realidad es que esta propuesta que traen no evita que se siga manteniendo la religión en las aulas públicas. Esta propuesta, por tanto, trata exclusivamente de condiciones laborales de un colectivo de trabajadores que se va a ver directamente afectado", ha indicado. Soto ha señalado que "la disminución de las horas de religión es algo evidente, pero no creemos que esta contingencia deba tener consecuencias laborales desfavorables para un colectivo de docentes determinado, un colectivo precarizado y altamente feminizado".

El portavoz del PPN, Javier García, ha afirmado que "esta ley no solo es una contradicción, sino que es una profunda injusticia". "No se puede sacar pecho defendiendo la escuela publica mientras por la puerta de atrás se precariza y se castiga a una parte fundamental del claustro", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha considerado que existen dos situaciones "anómalas" en torno a la legislación vigente actualmente. Por un lado, "la persistencia, en pleno año 2026, de las enseñanzas religiosas en las aulas escolares", y por otro lado, "la selección discrecional del profesorado de religión por parte del Arzobispado de Pamplona y de Tudela". Tras ello, ha considerado que "debería ser el propio Arzobispado el que concurra de manera cristiana en la búsqueda de una solución laboral ante las posibles afecciones" que pudiera ocasionar la derogación de la ley.

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que esta proposición "es un nuevo ataque ideológico contra la Iglesia católica y contra las familias navarras". "Este Gobierno del PSN, Contigo y nacionalistas, con esos guiños separatistas, sigue la misma agenda separatista y comunista de siempre, borrar las raíces cristianas de Navarra", ha señalado.