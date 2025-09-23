El pueblo de Ourense que quiere ser Cinema Paradiso: "Brindar la experiencia del cine a los lugares más alejados de las ciudades"

Un pequeño municipio ourensano pretende convertirse en el pueblo español de Cinema Paradiso.

En otoño, San Xoán de Río, localidad de apenas 500 habitantes, contará con un nuevo espacio de cine donde sus vecinos podrán disfrutar de películas en cartelera que, a través de los Cines Verdi, se estrenarán en Madrid, Barcelona y San Xoán de Río.

El alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, manifestó que los vecinos podrán disfrutar de películas a un precio reducido y así “vivir la magia del cine sin necesidad de desplazarse a las ciudades”.

En una entrevista en COPE Ourense, el regidor manifestó que este municipio está en un proyecto europeo y participaron ya en un encuentro en el pueblo siciliano de Cinema Paradiso, que vive de la cultura y del Museo de esa película mítica y de un Festival de Cine que invitó a este municipio ourensano en verano de 2026.

La Casita Azul, espacio municipal situado en la Plaza de la Igualdad de esta localidad ourensana, acogerá los últimos títulos programados por los Cines Verdi. El ciclo de estrenos arranca el sábado, día 18 de octubre, con “La Primera Escuela” de Éric Besnard donde una profesora del rural anima a los alumnos al aprendizaje y así lleva la educación a quienes no tenían acceso.

Xosé Miguel Pérez Blecua explicó que esta iniciativa surge para “acercar los estrenos y la cultura a poblaciones pequeñas brindando la experiencia del cine a los lugares más alejados de las grandes ciudades”

Gracias a la tecnología DCS, desarrollada por Gretico, las proyecciones se realizan en streaming sin necesidad de descargas ni soportes físicos.

Con esta propuesta, la gran pantalla se convierte en un punto de encuentro y ocio compartido impulsando la vida social y cultural de los pueblos.

El alcalde de San Xoán de Río manifestó que antes era imposible que un pueblo tuviese esta posibilidad pero ahora con las nuevas tecnologías “se abaratan los costes” y así “tenemos una sala de cine en cualquier lugar con conexión a internet” resaltando que esta iniciativa es “exportable” a otras zonas de España del rural.