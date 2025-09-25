COPE
Dani Senabre, comentarista de Tiempo de Juego, sobre el jugador que queda señalado en el Oviedo - Barcelona: "No tiene la culpa"

El Barcelona logró la victoria en Oviedo gracias a la remontada en la segunda parte tras el error inicial de Joan García.

El Barcelona se mantiene a dos puntos del liderato del Real Madrid gracias a una sufrida victoria ante el Real Oviedo, al que ganó 1-3. Eric García, Lewandowski y Araujo remontaron en la segunda parte el error inicial de Joan García. 

El Real Oviedo celebra el gol de Reina contra el Barcelona

Los azulgranas llegaron a Oviedo con las bajas de Lamine Yamal, Fermín, Gavi y Balde y el partido empezó mal con un regalo de Joan García, que salió a cortar un balón fuera del área pero se lo regaló a Reina, para que el oviedista marcara un golazo desde 40 metros. Con ese 1-0, el Barcelona se marchó al descanso y Flick decidió dar entrada a Frenkie de Jong por Marc Casadó, un cambio que sería clave para la remontada. 

El empate lo logró Eric García, después de un rechace de Escandell a un tiro de Ferran. Los culés dominaron la pelota casi por completo y se puso por delante con un centro de De Jong y un cabezazo de Lewandowski, que ponía el 1-2 en el marcador. Pedri y el holandés controlaron la pelota casi por completo hasta que el gol de la tranquilidad llegó casi al final, obra de Araujo a la salida de un córner. 

Lewandowski levanta el brazo para celebrar su gol en el Carlos Tartiere, el 1-2 del Barcelona al Real Oviedo

dani senabre y el jugador señalado

Hansi Flick rotó muy poco en Oviedo pese a ser un equipo recién ascendido, y el cambio más importante fue el de la titularidad de Marc Casadó para dar descanso a Frenkie de Jong. Dani Senabre, comentarista de Tiempo de Juego en los partido del Barcelona, analizó la victoria y señaló al canterano azulgrana: "Me voy con la sensación de que el partido señala un poco a Casadó, aunque repito, no tenga culpa objetiva de absolutamente nada, pero me veo con la sensación de que los cambios mejoran mucho al once inicial y que el Barça ha hecho un buen partido, pero claro, no es lo mismo hacer un buen partido con Frenkie de Jong y con Lewandowski, que es sin Frenkie de Jong y Lewandowski"

