Manuel Cabezas: "las propuestas se firmaban con los informes favorables de técnicos y jurídicos"

Manuel Cabezas -que fue alcade del Partido Popular en Ourense entre 1995 y 2007-, aseguró que, durante todo el tiempo de su mandato, siempre votaron las propuestas de resolución que realizaban los técnicos conforme a los informes que recogían los expedientes.

Así lo declaraba en la Audiencia Provincial de Ourense en el juicio abierto contra él y contra el ex concejal de Urbanismo, Ricardo Campo, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la conocida como “causa del 10%”, tras la denuncia interpuesta por la ex concejala socialista Áurea Soto, que les acusó de haber eximido a promotores y constructores de la entrega al patrimonio municipal del aprovechamiento urbanístico del 10% en 15 proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, lo que habría provocando un perjuicio al Concello de Ourense, de 1,6 millones de euros.

Según recordó la Fiscal, cuando Cabezas asumió la alcaldía -en 1995- estaba en vigor un acuerdo plenario del año 1994 que, para favorecer el crecimiento de la ciudad, eximía a los constructores de la cesión del 10% del suelo. En 1997 se aprobó la Ley del Suelo de Galicia, en la que se exigía la aplicación de esa cesión, pero en el Concello de Ourense no se aplicó en 15 proyectos.

En su defensa, Manuel Cabezas señaló que "no se estaba aplicando un acuerdo contra la ley porque se estaban aprobando propuestas de resolución firmadas por técnicos y jurídicos del Ayuntamiento que, tanto antes del 97 como después de aquel año, emitieron informes favorables, como se puede ver en expedientes de hasta el año 2003. Todos se votaron por órganos colegiados y la mayor parte de esos expedientes, informados por los mismos técnicos y los mismos jurídicos y por el secretario del Ayuntamiento", declaró el ex alcalde ourensano.

La Fiscalía solicita 7 años de prisión para cada uno de los acusados, 17 de inhabilitación y el pago individual de 1,58 a Manuel Cabezas y 1,19 millones de euros a Ricardo Campo.

El juicio se celebrará durante toda esta semana, y el miércoles se escuchará la declaración de Áurea Soto.