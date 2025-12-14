La nueva temporada de Riojaforum programa al Ballet Nacional de España, la ópera 'El elixir del amor' y 'La la love you'

La nueva temporada de Riojaforum, la 44, ha programado, entre otros espectáculos, que se desarrollarán, entre febrero y mayo de 2026, al Ballet Nacional de España, la ópera \'El elixir del amor\' y \'La la Love You\'.

Una programación que ha presentado el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y que es diversa, dirigida a públicos distintos y diseñada para consolidar a Riojaforum como un espacio cultural de referencia en La Rioja, y que volverá a adquirir un carácter solidario con la iniciativa \'Riojaforum Solidario\'.

Ha subrayado que "esta temporada vuelve a demostrar que Riojaforum es un gran punto de encuentro cultural, con hasta siete propuestas que permiten disfrutar en la región de artistas y compañías que habitualmente forman parte de circuitos nacionales e internacionales". Iturriaga ha destacado además que la selección "combina excelencia artística y accesibilidad, con el objetivo de seguir ampliando públicos y reforzando una programación estable y de calidad".

Como ha desgranado, la propuesta incluye el recital del pianista Martín García García, el programa \'Generaciones\' del Ballet Nacional de España, la ópera \'El Elixir de Amor\', el concierto de la Orquesta de Cámara Galega, la actuación de \'La La Love You\', el Ensemble de Saxofones de Musikene y el espectáculo familiar \'El Libro Musical\' de Luli Pampín.

Una temporada que combina excelencia artística y nuevos públicos La programación se abrirá el 8 de febrero con una velada dedicada al piano. Martín García García regresará a Riojaforum con un recital centrado en Chopin y Liszt, en un formato pensado para disfrutar de cerca de su madurez interpretativa. La cita será en la Sala de Cámara a las 20 horas, precedida por una charla de Pablo Muro Calvo a las 19 horas.

A continuación, el 14 de febrero, la danza tomará el protagonismo con el programa \'Generaciones\', del Ballet Nacional de España. La propuesta establece un diálogo entre distintos momentos creativos de la danza estilizada y el flamenco escénico, a través de coreografías de Alberto Lorca, Antonio Canales y Eduardo Martínez. El espectáculo se celebrará en el Auditorio a las 20 horas, con una charla previa impartida por Perfecto Uriel.

La lírica llegará el 21 de febrero con la ópera \'El Elixir de Amor\', interpretada por la Ópera Nacional de Moldavia, que devolverá a escena el carácter luminoso y cómico de la obra de Donizetti. La función comenzará en el Auditorio a las 19 horas, tras la charla introductoria que ofrecerá Jesús Murillo a las 18 horas.

La música de cámara y sinfónica será protagonista el 20 de marzo, cuando la Orquesta de Cámara Galega presente un programa dedicado a la música española de Groba, Granados y Falla. El concierto, de marcado carácter divulgativo, se celebrará en la Sala de Cámara a las 20 horas, con una charla previa de Jorge Nicolás Manrique.

Una cita que, como ha explicado Iturriaga, inicia un compromiso adoptado con la Xunta de Galicia para compartir propuestas entre ambas comunidades y que, en esta primera ocasión, dará la oportunidad de actuar en tierras gallegas a la agrupación Rioja Filarmonía.

El 11 de abril, Riojaforum acogerá el directo de \'La La Love You\', una de las bandas más seguidas del panorama pop actual. Su concierto, orientado a un público amplio e intergeneracional, tendrá lugar en el Auditorio a las 20 horas y se anuncia como una de las propuestas más festivas de la temporada.

El ciclo continuará el 18 de abril con el Ensemble de Saxofones de Musikene, que abordará repertorios de Cebrián, Cebrián, Bach, Ravel, Vivaldi y Falla. La actuación, concebida con un enfoque formativo y dinámico, comenzará en la Sala de Cámara a las 20 horas.

La temporada concluirá el 31 de mayo con la propuesta familiar de Luli Pampín, que presentará \'El Libro Musical\' en el Auditorio a las 17 horas. Un espectáculo participativo y pensado para público infantil y familiar.

ENTRADAS Y ABONOS CON VENTAJAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Las entradas estarán disponibles a partir del 15 de diciembre de 2025 en www.riojaforum.com, fecha en la que se habilitará también la adquisición de abonos. La taquilla abrirá los dos días previos a cada función, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, además del mismo día del espectáculo, desde las 11 horas y hasta el inicio de la sesión. Los precios oscilarán entre los 15 y 29 euros, en función del formato y el espacio.

Entre las modalidades previstas destaca el Abono completo, que incluye el recital de Martín García García, \'Generaciones\', \'El Elixir de Amor\', la Orquesta de Cámara Galega y \'La La Love You\'. Este abono ofrece un 25 por ciento de descuento y da acceso gratuito a uno de los otros espectáculos de la temporada.

El Abono clásico, dirigido al público que sigue la programación lírica y de música de cámara, integra el recital de Martín García García, la ópera \'El Elixir de Amor\' y la Orquesta de Cámara Galega, con un 20 por ciento de descuento sobre el precio total. Ambos abonos estarán disponibles hasta el 8 de febrero, fecha de inicio de la temporada.

Además, Riojaforum mantiene descuentos del 50 por ciento para jóvenes con Carné Joven, grupos escolares de más de 25 personas y estudiantes de los conservatorios riojanos en la ópera y en el concierto de la Orquesta de Cámara Galega, así como un 10 por ciento para grupos de más de diez personas.

'RIOJAFORUM SOLIDARIO'

Como ha subrayado Iturriaga, "Riojaforum mantiene en esta nueva temporada su compromiso con el tercer sector destinando el 10 por ciento de la recaudación de entradas y abonos a la iniciativa \'Riojaforum Solidario\'". Desde su puesta en marcha, este programa impulsado por el Gobierno de La Rioja ha permitido apoyar cada temporada a una entidad distinta: la número 41 al Banco de Alimentos de La Rioja y la siguiente edición a la Cocina Económica de Logroño, con aportaciones que han superado los 12.000 euros.