Interceptan a un hombre con un patinete eléctrico en la A-52 en Ourense

El hombre admite que se incorporó por error y circuló seis kilómetros por la autovía hasta que fue interceptado por los agentes, quienes lo trasladaron junto al patinete fuera de la A-52 en vehículo oficial para evitar riesgos

La Guardia Civil en un control en la provincia de Ourense

Ourense - Publicado el - Actualizado

La Guardia Civil interceptó a un hombre que circulaba en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Ourense. Los agentes lo localizaron a la altura del punto kilométrico 247 en sentido Porriño. Su conductor, un varón de mediana edad, manifestó haberse incorporado por error a la autovía seis kilómetros antes y, al percatarse de la confusión, decidió continuar circulando por la vía de alta capacidad.   

Los agentes trasladaron al hombre con su patinete fuera de la A-52 en el vehículo oficial para evitar riesgos propios y de la seguridad viaria. Por estos hechos, formularon denuncia por infracción grave al Reglamento de Circulación sancionada con 200 euros.

