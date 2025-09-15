Interceptan a un hombre con un patinete eléctrico en la A-52 en Ourense

La Guardia Civil interceptó a un hombre que circulaba en patinete eléctrico por la autovía A-52 en Ourense. Los agentes lo localizaron a la altura del punto kilométrico 247 en sentido Porriño. Su conductor, un varón de mediana edad, manifestó haberse incorporado por error a la autovía seis kilómetros antes y, al percatarse de la confusión, decidió continuar circulando por la vía de alta capacidad.

Los agentes trasladaron al hombre con su patinete fuera de la A-52 en el vehículo oficial para evitar riesgos propios y de la seguridad viaria. Por estos hechos, formularon denuncia por infracción grave al Reglamento de Circulación sancionada con 200 euros.