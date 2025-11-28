La Real Sociedad agita el mercado de invierno: la salida de Turrientes y el sueño de un 'delanterazo'

El mercado de invierno se acerca y la Real Sociedad ya está en pleno movimiento. La posible salida de Beñat Turrientes, uno de los canteranos con más proyección, y la búsqueda de nuevos talentos para reforzar la plantilla han centrado el análisis en el programa Deportes COPE Gipuzkoa, dirigido por Marco Antonio Sande.

La salida de Beñat Turrientes

Según el periodista Mauri Idiakez, la marcha de Turrientes en el mercado invernal parece la opción más lógica. El motivo principal es el "overbooking brutal" que existe en el centro del campo, con jugadores como Zakharyan, Zubimendi, Soler y Brais Méndez por delante. Idiakez ha señalado que, aunque la Real es un "club de cantera maravilloso", la prioridad es clasificarse para Europa y, después, promocionar a los jóvenes.

Le deseo lo mejor, y lo mejor en este momento es que se busque las habichuelas fuera de aquí" Mauri Idiakez Periodista de Deportes COPE Gipuzkoa en San Sebastián



AnderUria.PH Beñat Turrientes con peto naranja durante una sesión de trabajo en Zubieta

El veterano periodista de Deportes COPE Gipuzkoa ha sido claro sobre el futuro del jugador: "lo lógico es que busque una salida en el mercado invernal, porque es que, si no, es que se le va a ir pasando el arroz poco a poco". En su opinión, si fuera el presidente Jokin Aperribay, no dudaría en facilitar su salida, aunque siempre con el visto bueno del entrenador, Imanol Alguacil. "Le deseo lo mejor, y lo mejor en este momento es que se busque las habichuelas fuera de aquí", ha sentenciado Idiakez.

Tres centrales sobre la mesa

En la búsqueda de refuerzos, la defensa es una de las áreas a mejorar. Germán Mansilla, periodista de Deportes COPE especializado en fútbol internacional, ha propuesto tres nombres. El primero es Takehiro Tomiyasu, exjugador del Arsenal que se encuentra sin equipo tras rescindir su contrato, aunque su reciente cirugía de rodilla genera dudas. Las otras dos opciones son más jóvenes: el italiano de 20 años Filippo Mané, que se ha formado en el Borussia Dortmund, y Pietro Comuzzo, otro central italiano que está destacando en la Fiorentina, aunque su fichaje sería más complicado.

Europa Press Takehiro Tomiyasu disputa un balón con Erling Haaland

Fabio Silva, un 'delanterazo' para el ataque

Más allá de la defensa, el club también parece buscar un delantero que dé aire a Mikel Oyarzabal. El nombre que ha sonado con fuerza es el de Fabio Silva, actualmente en el Wolverhampton y que no está contando con muchos minutos. Germán Mansilla se ha mostrado muy favorable a su fichaje, describiéndolo como un jugador excepcional que sabe "jugar muy bien al fútbol", tiene "mucha habilidad", "se mueve muy bien entre centrales", ataca bien el espacio y tiene un buen remate de cabeza.

Es que creo que es un delanterazo para cualquier equipo que podamos incluir en el top 20 de del campeonato"

Mansilla no ha dudado en calificarlo como un fichaje de primer nivel: "No es que sea un delantero idóneo, perfecto, bueno para la Real Sociedad, es que creo que es un delanterazo para cualquier equipo que podamos incluir en el top 20 de del campeonato". A pesar de su entusiasmo, ha reconocido que le resultaría "extraño" que el Wolves lo deje salir. La dirección deportiva de la Real Sociedad ya mostró interés en el jugador portugués en el pasado.

DPA vía Europa Press Fabio Silva, jugador del Borussia Dortmund21/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

