Identificado un menor por una treintena de pintadas en O Carballiño (Ourense)

La reparación de los daños causados asciende a más de 15.000 euros 

Algunas de las pintadas realizadas por el menor

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de O Carballiño y en el marco de la operación “ORIENT-OU” identifica a un menor por una treintena de pintadas y le tomó declaración como presunto autor de un delito continuado de daños en bienes públicos y privados. Según informó la Guardia Civil de Ourense, las pintadas causaron diversos daños cuya reparación asciende a más de 15.000 euros.

