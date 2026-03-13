Identificado un menor por una treintena de pintadas en O Carballiño (Ourense)
La reparación de los daños causados asciende a más de 15.000 euros
Ourense - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de O Carballiño y en el marco de la operación “ORIENT-OU” identifica a un menor por una treintena de pintadas y le tomó declaración como presunto autor de un delito continuado de daños en bienes públicos y privados. Según informó la Guardia Civil de Ourense, las pintadas causaron diversos daños cuya reparación asciende a más de 15.000 euros.
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"En febrero, todo fue un 2,3% más caro que en febrero del 2025 y sin guerra en Irán. ¿Ahora qué va a pasar con el petróleo y el gas?"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h