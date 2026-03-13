Identificado un menor por una treintena de pintadas en O Carballiño (Ourense)

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de O Carballiño y en el marco de la operación “ORIENT-OU” identifica a un menor por una treintena de pintadas y le tomó declaración como presunto autor de un delito continuado de daños en bienes públicos y privados. Según informó la Guardia Civil de Ourense, las pintadas causaron diversos daños cuya reparación asciende a más de 15.000 euros.