Detenido un hombre al causar tres conatos de incendio en Carballeda de Avia (Ourense) y poner en peligro una vivienda por la cercanía de las llamas
Se trata de un motorista de 30 años que ocasionaba los fuegos en la parroquia de Santo Estevo, una de las zonas arrasadas durante este mes de agosto por la virulencia de los incendios
Ourense - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 30 años tras causar tres conatos de incendio en la parroquia de Santo Estevo en Carballeda de Avia, localidad ourensana que en agosto sufrió graves incendios forestales que causaron preocupación entre la población. Uno de los conatos de incendio provocados llegaron a poner en peligro una vivienda habitada.
Según informó la Guardia Civil de Ourense, las investigaciones constataron que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios que se iniciaron en el margen derecho de la calzada en el sentido de la trayectoria que seguía el motorista. Por estos hechos fue detenido como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal. Tras realizar un registro domiciliario, la Guardia Civil se incautó de un soplete de mano y material informático.
