COPE
Podcasts
Ourense
Ourense

Desarticulan un punto de venta de droga en una casa con okupas en O Carballiño (Ourense)

Detenido el okupa de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública con 18 pastillas de éxtasis, cocaína, heroína y cannabis 

Guardia Civil

Guardia Civil

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga al menudeo en una casa con okupas en O Carballiño. Según informó la Guardia Civil, en la operación se detuvo al okupa de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública y se incautaron de 18 pastillas de MDMA (éxtasis), 3 dosis de cocaína, 3 dosis de cannabis, 4 dosis de heroína y diversos útiles para la preparación y envasado de la droga.

Escucha en directo

En Directo COPE ORENSE

COPE ORENSE

En Directo COPE MÁS ORENSE

COPE MÁS ORENSE

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 13 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking