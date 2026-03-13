Desarticulan un punto de venta de droga en una casa con okupas en O Carballiño (Ourense)

La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga al menudeo en una casa con okupas en O Carballiño. Según informó la Guardia Civil, en la operación se detuvo al okupa de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública y se incautaron de 18 pastillas de MDMA (éxtasis), 3 dosis de cocaína, 3 dosis de cannabis, 4 dosis de heroína y diversos útiles para la preparación y envasado de la droga.