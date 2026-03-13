Desarticulan un punto de venta de droga en una casa con okupas en O Carballiño (Ourense)
Detenido el okupa de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública con 18 pastillas de éxtasis, cocaína, heroína y cannabis
Ourense - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga al menudeo en una casa con okupas en O Carballiño. Según informó la Guardia Civil, en la operación se detuvo al okupa de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública y se incautaron de 18 pastillas de MDMA (éxtasis), 3 dosis de cocaína, 3 dosis de cannabis, 4 dosis de heroína y diversos útiles para la preparación y envasado de la droga.
Escucha en directo
COPE ORENSE
COPE MÁS ORENSE
"La superioridad militar de Estados Unidos e Israel es incalculable, indiscutible, pero los resultados no se perciben con esa contundencia"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h