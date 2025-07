Una administración de lotería de la ciudad de Ourense se reinventa como punto de paquetería y se convierte en un "boom"

Una administración de lotería de Ourense se reinventa como punto de paquetería y se convierte en un boom. Se trata de la administración de lotería “La Cojonuda”, situada en las galerías Proyflem en el centro de la ciudad de As Burgas. Su propietaria, Beatriz Diéguez, señaló en una entrevista en los estudios de COPE Ourense que la administración de lotería la puso en marcha hace siete años y decidió en 2019 añadirle una nueva apuesta con la paquetería.

Punto de encuentro de Nueve empresas

Pero los inicios no fueron fáciles. Beatriz indicó que empezaron con Amazon pero “recibíamos un paquete de vez en cuando”; sin embargo, todo cambió con la pandemia. La propietaria manifestó que, en esa etapa “al realizarse todas las compras on line fue un boom” y, de esta manera “lo que empezó siendo una empresa ahora son 9 empresas de paquetería”.

Europa Press Amazon

Beatriz manifestó que cada día llega a su administración de lotería “mucha gente” por los paquetes resaltando que “Wallapop y Vinted son las que más mueven”. En una entrevista en los estudios de COPE Ourense, afirmó que las empresas “valoran la situación de mi administración de lotería” al estar en el centro de la ciudad y es “cómodo para esas empresas de paquetería”. Beatriz valoró la “rapidez de las aplicaciones de esas empresas” que ofrecen un “servicio rápido”.

Los beneficios Cubren un salario

La propietaria de la administración de lotería “La Cojonuda” resaltó que no solo recibe jóvenes sino que “son tantos jóvenes como mayores” quienes apuestan por este servicio porque “las ventas on line no paran”.

Una mujer utiliza su tarjeta de crédito para pagar una compra online con su móvil

Mirando hacia atrás, admitió que le ha “sorprendido” el crecimiento de este servicio de paquetería en tan poco tiempo. “Me da para un sueldo” destacó Beatriz, quien sabe que esto negocio va a más. “Alguien en su momento me dijo: deberías ir por este camino, le escuché y me ha ido bien” concluyó la propietario de la administración de lotería “La Cojonuda”.