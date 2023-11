A Xunta substitúe 2.000 metros cadrados de cuberta no CPI do Progreso de Catoira

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou o resultado das obras e lembrou o compromiso do goberno autonómico co sector educativo

A obra, que tivo un custo de máis de 260.000 euros permitirá mellorar a eficiencia enerxética grazas a unha capa de la de roca e ao panel ‘sándwich’

O Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica prevé que no ano 2024 se teñan investido na provincia de Pontevedra máis de 48 millóns de euros

Normal 0 21 false false false ES

Catoira, 7 de novembro de 2023

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitou esta mañá o CPI do Progreso de Catoira, onde a Xunta levou a cabo unha importante obra de substitución da cuberta.

En concreto, a Xunta investiu máis de 260.000 euros para a reposición de preto de 2.000 metros cadrados de cuberta que permitirá mellorar a comodidade do alumnado e a eficiencia enerxética do centro, diminuíndo o gasto eléctrico co aforro no medio prazo que iso implica. Neste sentido, a nova cuberta conta con tecnoloxía que permite un mellor illamento térmico, ao contar cunha capa de la de roca e un panel ‘sándwich’ que evitan que o calor escape do edificio.

As obras tamén incluíron a reforma da sala de caldeiras e a mellora dos emisores, ademais da substitución dos canlóns e demais elementos de fontanería que se encontraban en malas condicións.

O delegado territorial lembrou o compromiso da Xunta co sector educativo e asegurou que para o goberno autonómico “o benestar e a comodidade dos nenos e nenas e dos docentes é unha prioridade”.

Cabe destacar que esta obra encádrase dentro do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta 2021–2024 que neste período contempla unha inversión total en toda a provincia que supera os 48 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando