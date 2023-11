A Xunta reforza o seu compromiso co concello de Aranga financiando actuacións con máis de 281.000 euros para mellorar os seus servizos municipais

O delegado da Xunta visitou o pavillón municipal da Castellana no que se está a executar unha obra de mellora da eficiencia enerxética cunha axuda do Goberno galego de 140.000 euros

O delegado da Xunta, Gonzalo Trenor, visitou hoxe o pavillón polideportivo da Castellana de Aranga para supervisar as obras de eficiencia enerxética que se están levando a cabo cun apoio da Xunta de 140.000 euros e que se inclúen dentro da orde de axudas do Fondo Adicional do Fondo de Cooperación Local, da liña dirixida á mellora da eficiencia enerxética dos edificios de titularidade municipal.

Ademais, desta mesma orde, Aranga conta con outra achega de 29.000 euros para a adquisición de maquinaria para a limpeza de viais da liña reservada para a adquisición de maquinaria e equipamento, incluíndo vehículos, para a prestación de servizos públicos. E outros 46.000 euros para a reforma da estación de tratamento de auga potable na Castellana

O delegado aclarou que Galicia foi unha comunidade pioneira en establecer un instrumento de financiamento estable das entidades locais a través do Fondo de Cooperación Local. Regulado anualmente a través das leis de orzamentos da comunidade establecendo un modelo de participación estable das entidades locais nos tributos autonómicos.

Segundo sinalou o delegado este municipio tamén conta, a través do Fondo de Compensación Ambiental, con dúas axudas que suman máis de 66.000 euros para financiar servizos municipais dedicados á protección do medio ambiente. Concretamente para a mellora da iluminación municipal e para obras da traída de augas municipal na parroquia de Vilaraso.

Entre os obxectivos que deben perseguir estes apoios figuran a conservación da biodiversidade, o fomento do coñecemento e da utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais, e a recuperación do medio natural degradado ou contaminado. Tamén deben impulsar a eficiencia e o uso sustentable das enerxías renovables, e, en xeral a protección do medio.

O Fondo de Compensación Ambiental foi posto en marcha pola Xunta en 2010 para distribuír os ingresos do canón eólico

para proxectos que teñen un efecto exemplarizante ao contribuír a concienciar á veciñanza da repercusión sobre o medio ambiente das medidas de eficiencia enerxética e de impulso da sustentabilidade nas administración públicas, en concreto nas entidades locais.

O delegado da Xunta incidiu na importancia da colaboración entre a Xunta e os concellos para levar a cabo actuacións que redunden no benestar da veciñanza. Nesta liña, sinalou que estes apoios son fundamentais sobre todo para os concellos máis pequenos para que poidan levar a cabo iniciativas que en solitario lles resultaría máis complicado ou non serían posibles.

O delegado da Xunta enmarcou estas actuacións no compromiso da Xunta coas administracións locais a través de distintas liñas de acción, como son as convocatorias de axudas específicas, entre as que figuran a Orde de infraestruturas de uso público o Fondo de Compensación Ambiental, e o Fondo de Cooperación Local. Así, ao longo de 2023 distribuíronse entre os concellos de Galicia máis de 27,2 millóns de euros para a execución de máis de 600 proxectos a prol de mellores infraestruturas e servizos de carácter municipal.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando