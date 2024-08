A Xunta reforza o impulso á comercialización da marca Artesanía de Galicia a través dunha tenda efémera aberta en Sanxenxo durante o verán

Trátase do cuarto ano consecutivo no que se leva a cabo esta iniciativa colaborativa, coa que se busca amosar unha escolma do talento artesán galego, do feito á man e da alta calidade da moda

En concreto, na Summer Shop Artesanía de Galicia & D–Due pódense atopar pezas de 28 obradoiros artesanais galegos especializados en olería, madeira, cerámica, coitelos, cestería tradicional ou téxtil, entre outros

A tenda permanecerá aberta ata final de agosto na rúa Luis Vidal Rocha nº 6, en horario de 10,30 a 14,30 h. e de 16,30 a 20,30 h.

pop upAprender da tradición. Oficios e técnicas





