A Xunta publica no DOG o sometemento a información pública do anteproxecto para completar a rede de drenaxe da estrada PO-223, no concello de Pontevedra

O obxectivo é definir as actuacións para dotar de continuidade os treitos de colector lonxitudinal de drenaxe de augas pluviais da marxe dereita da PO–223, entre os puntos 3+640 e 4+450

Esta intervención enmárcase nas obras de execución de sendas que está a acometer a Xunta na PO–223, entre O Couso e Sobral e na PO–224, na San Andrés de Xeve

A Xunta prevé contratar no primeiro semestre de 2024 esta obra de drenaxe, que se levará a cabo de xeito coordinado coa senda da PO–223

O Diario Oficial de Galicia, ademais do trámite de información pública, tamén fai pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto

O prazo para presentar alegacións ao citado anteproxecto será de 30 días hábiles contados a partir de mañá

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia o anuncio polo que se somete a información pública o anteproxecto de modificación da rede de drenaxe da estrada PO–223, no concello de Pontevedra.

No seguinte enlace ao DOG pódese ampliar a información relativa a este anuncio:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231103/AnuncioG0181–261023–0001_gl.html

O obxectivo é definir as actuacións necesarias para dotar de continuidade os diferentes treitos de colector lonxitudinal de drenaxe de augas pluviais da marxe dereita da estrada PO–223, entre os puntos quilométricos 3+640 e 4+450.

Cómpre lembrar que a Xunta está a executar nese mesmo tramo da PO–223 unha senda entre O Couso e Sobral e outra na PO–224, na San Andrés de Xeve, prevendo a instalación dun colector de drenaxe nunha parte do tramo, pero non no treito completo.

Neste sentido, as actuacións contempladas no anteproxecto permitirán completar a rede drenaxe xa prevista na obra en curso para a construción da senda, podendo conducir as augas desde o punto quilométrico 4+460 ata a seguinte obra de drenaxe existente augas abaixo no punto 3+600.

Esta intervención fará necesaria a expropiación de terreos, polo que unha vez dispostos, no primeiro semestre de 2024 prevese contratar a execución desta obra, que se levará a cabo de xeito coordinado coa obra da senda da PO–223.

Con esta actuación, que evita a escorrenta de augas pluviais a unha parcela destas inmediacións, a Xunta tamén cumpre o disposto nunha sentenza xudicial emitida o ano pasado.

O Diario Oficial de Galicia, ademais do anuncio do inicio do trámite de información pública necesario para executar a intervención, tamén fai pública a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

O prazo establecido para presentar alegacións ao citado anteproxecto será de 30 días hábiles contados a partir de mañá.

Normal 0 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando