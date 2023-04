A Xunta pon en valor a formación en soldadura que ofrece a 30 persoas no estaleiro Nodosa de Marín como camiño á súa inserción laboral

A directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, visitou o alumnado que remata este semestre a súa formación nas instalacións da empresa

O cursos visitados forman parte da convocatoria de Accións Formativas para Desempregados (AFD) á que a Xunta destina no período 2022–2023, 64,5 M?

O Goberno autonómico está a adaptar a súa oferta de cualificación profesional ás necesidades do tecido produtivo na mellora da súa competitividade

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Marín (Pontevedra), 12 de abril de 2023

A directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación, Zeltia Lado, visitou hoxe as instalacións do estaleiro Nodosa, en Marín, onde trinta persoas se están a formar en diferentes especialidades relacionadas coa soldadura, no marco da convocatoria de accións formativas para desempregados (AFD) á que a Xunta está a destinar no período 2022–2023 un total de 64,5 millóns de euros.

Parte do alumnado, en concreto 15 persoas, rematan o curso Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG o vindeiro 28 de abril, tras un período de formación que comezou o pasado 16 de novembro. O segundo dos grupos, tamén de 15 membros, está a obter cualificación en Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG e finaliza a cualificación que iniciou o 12 de decembro de 2022, o próximo 19 de xuño.

Esta acción está a desenvolverse pola entidade Quattro Formación, como centro acreditado para impartir formación profesional para o emprego en Galicia, e que resultou beneficiario da convocatoria autonómica.

A Xunta segue a apostar polo financiamento de accións formativas destinadas á cualificación profesional de galegas e galegos, con prioridade para os que se atopan en situación de desemprego. Ditas accións están dirixidas á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas; ás necesidades de adaptación aos cambios operados nos sectores produtivos; e ás aspiracións de inserción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras.

Tal e como destacou Lado, a Administración autonómica está a avogar pola formación por medio de accións que acadan como media unha inserción laboral do 60 %. A Xunta aposta polas especialidades formativas con maior demanda e con mellores perspectivas de emprego, no marco das actuacións derivadas da Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, “unha estratexia autonómica que busca mellorar tanto a cualificación profesional das galegas e galegos como a competitividade das empresas”, engadiu.

“Do que se trata é de dar resposta ás necesidades daquelas galegas e galegos que precisan mellorar o seu nivel de formación e de incorporar ás empresas ao proceso formativo para dar resposta á demanda de traballo, casando oferta con demanda”, remarcou a directora xeral de Formación para o Emprego en Nodosa.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando