A Xunta organiza na Coruña un taller formativo sobre o idadismo no mercado laboral co foco posto na discriminación e a protección da saúde

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, participou hoxe na Coruña na apertura dun taller formativo, no marco da programación do campus de igualdade laboral, centrado no idadismo no mercado de traballo co foco posto na discriminación e a protección da saúde.

En palabras de Mancha, o idadismo é unha forma máis de discriminación laboral, polo que indicou que as administracións públicas están a poñer en marcha mecanismos para loitar contra esta problemática. Neste senso, avogou por que as empresas incorporen ás súas políticas e estratexias de prevención o compromiso de loitar contra as situacións discriminatorias por razón de idade, desde un enfoque positivo da diversidade xeracional que fomente a sustentabilidade do emprego. Neste senso, indicou que contar con perfís diversos nas empresas aceleraran a innovación, xeran mellores produtos e servizos e adáptanse mellor aos cambios.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando