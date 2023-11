A Xunta mellorará a seguridade viaria da estrada autonómica PO-308 no cruce da rúa Progreso coa rúa dos Cesteiros, no concello de Sanxenxo

A intervención, cun investimento de case 50.000 ?, consistirá en regular con semáforos os xiros á esquerda desde a rúa dos Cesteiros cara á rúa Progreso, sen que supoña retencións no tráfico cara á Lanzada e a autovía do Salnés

Instalaranse tres semáforos, dispostos dous deles na estrada PO–308 e o terceiro na rúa dos Cesteiros

Está previsto que os traballos comecen na vindeira semana e suporán algunha afección ao tráfico, que será debidamente sinalizada



A Xunta realizará novas obras de mellora da seguridade viaria e da mobilidade na estrada autonómica PO–308, ao seu paso polo concello de Sanxenxo.

A actuación, adxudicada á empresa Setga, S.L. por preto de 50.000 euros, está previsto que comece a vindeira semana e suporá algunha afección ao tráfico, que estará debidamente sinalizada.

Os traballos consisten na instalación de regulación semafórica na intersección da rúa dos Cesteiros coa estrada PO–308 á altura da rúa Progreso, no punto quilométrico 16+450, no núcleo urbano do municipio.

Esta intervención xorde da necesidade de regular o tráfico na intersección entre a rúa dos Cesteiros e Rúa Progreso, na que na actualidade só está permitido o xiro á dereita, e o cambio de sentido debe realizarse na glorieta da intersección da rúa de Madrid coa PO–308, situada aproximadamente a 300 metros.

Isto supón como principal inconveniente a interrupción na fluidez do tránsito das liñas de autobús en dirección A Lanzada e a conexión coa autovía do Salnés (AG–41), especialmente en horas punta.

Cos traballos que se van levar a cabo trátase de facilitar con regulación semafórica a realización do xiro á esquerda desde a rúa dos Cesteiros cara á estrada autonómica PO–308, sen que supoña retencións.

Para iso instalaranse tres semáforos, dispostos dous deles na estrada PO–308 e o terceiro na rúa dos Cesteiros.

As obras inclúen a demolición dos firmes e pavimentos en zona de canalizacións. Tamén se prevé a execución de canalizacións, mediante escavación en gabia, e disposición de tubos de polietileno de diámetro 110 mm para a rede de electricidade e de PVC de diámetro 75 mm para a de telecomunicacións.

Para a gabia disporase de recheo con material seleccionado e formigonarase para protección de conducións, e executaranse as correspondentes arquetas de derivación e cruzamento.

Nesta intervención inclúese, tamén, a subministración e instalación de semáforos, e de regulador de tráfico, así como o cableado e operación complementarias ata a súa posta en funcionamento.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando