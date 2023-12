A Xunta licitará este mes a construción de dous edificios con 36 novas vivendas de promoción pública en Santiago

Rueda resalta que o Goberno autonómico destinará 7,2 M? a estas obras “que comezarán o vindeiro ano”

Enmarca esta medida no obxectivo da Xunta de “incrementar nun 50%” o parque público residencial de Galicia “ata chegar ás 5.600 vivendas en 2026”

Serán 36 inmobles na zona de Lamas de Abade, destinados ao alugueiro e que se sumarán ás 271 vivendas públicas que existen na capital galega

O presidente salienta que no que vai de ano xa se sacaron a concurso as obras doutras 3 promocións para 40 vivendas en Xuxán (A Coruña), 38 en San Paio (Vigo) e 24 no Castiñeiriño (Santiago de Compostela)

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Goberno autonómico vai construír dous novos edificios cun total de 36 vivendas de promoción pública (VPP) na zona de Lamas de Abade, en Santiago de Compostela. “Destinaranse 7,2 millóns de euros e as obras comezarán o vindeiro ano”, precisou.

Rueda resaltou que deste xeito se ampliará a oferta de vivenda pública na capital galega, onde existen actualmente 271 inmobles deste tipo. Ademais, enmarcou esta medida no obxectivo da Xunta de “incrementar nun 50% o parque público residencial da Comunidade ata chegar ás 5.600 vivendas en 2026”.

En concreto, o Consello autorizou hoxe licitar nos vindeiros días unha das novas promocións en Santiago de Compostela, integrada por 24 VPP, por un importe total de 4,63 millóns de euros. Ademais, tamén foi informado de que hoxe mesmo se publicou na plataforma de contratos de Galicia o procedemento para adxudicar as obras doutras 12 VPP neste mesmo barrio compostelán, cun orzamento base de licitación de 2,6 millóns de euros.

Deste xeito, e unha vez licitados os 2 contratos, o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) poderá adxudicar e iniciar as obras de ambas as promocións ao longo de 2024 ?cun prazo de execución de ano e medio no caso do edificio de 24 VPP e de 15 meses no de 12?. Tal e como explicou o presidente, os novos inmobles adxudicaranse “en réxime de alugueiro” entre as persoas inscritas no Rexistro único de demandantes de vivenda en Santiago de Compostela, que deberán acreditar uns ingresos de entre 0,7 e 2,5 veces o Iprem (fixado en 8.400 ?/ano).

O futuro edificio de 24 VPP en Lamas de Abade disporá de 3 plantas subterráneas ?2 sotos e 1 semisoto? onde se situarán as 36 prazas de garaxe, os 24 rochos, así como os locais para instalacións comúns e outros servizos do edificio. Ademais, na planta baixa e nas 3 superiores estarán localizadas as vivendas, 6 en cada unha, cun total de 11 pisos con 3 dormitorios; outros 11 dotados con 2 cuartos ?

deles adaptado para persoas con mobilidade reducida?, e 2 máis con 1 dormitorio.

A superficie útil das vivendas de 3 dormitorios oscilará entre os 86,36 e os 86,77 metros cadrados, mentres que as de 2 terán entre 68,75 e 69,06 metros cadrados, e o tamaño das 2 vivendas de 1 dormitorio será de 57,98 metros de superficie útil.

En canto á segunda promoción, licitada hoxe mesmo e integrada por outras 12 novas VPP, cómpre indicar que o edificio se levantará na rúa Constantino Limia Nogueira e constará de 5 plantas divididas en soto, semisoto, planta baixa e 2 alturas máis.

Con respecto ás características dos inmobles, 10 serán vivendas de 3 dormitorios, cunha superficie útil de entre 86,56 m2 e 91,66 m², e as outras 2 terán 2 estancias e un tamaño de 80,69 m2. Ademais, o edificio disporá de 12 rochos e 18 prazas de garaxe, localizados nas plantas subterráneas.

Rueda tamén subliñou que esta “é a cuarta promoción de vivendas públicas que a Xunta saca a licitación no

que vai de ano”, despois de que o pasado mes de xullo iniciase o procedemento para contratar a construción de 38 vivendas en San Paio de Navia (Vigo), a comezos de agosto licitase outras 40 en Xux

a) e a mediados de outubro se licitasen os traballos para rematar as obras xa en marcha para a construción dun edificio de 24 VPP no Casti

Todas estas promocións por conta do IGVS enmárcanse na Estratexia para a promoción de vivenda pública e o impulso da vivenda protexida, aprobada polo Consello o pasado mes de marzo e que se marca como obxectivo principal incrementar nun 50% o actual parque público residencial de Galicia ata 2026. Para tal fin, durante a súa primeira fase de execución prevé edificar un total de 375 inmobles públicos nas cidades de Vigo, Pontevedra, A Coruña e Santiago de Compostela cun investimento estimado de preto de 70 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando