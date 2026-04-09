Sito Alonso, tras la eliminación europea: "No me cambiaría por el PAOK ni loco"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado la eliminación de su equipo en las semifinales de la Basketball Champions League ante el PAOK Salónica. Pese a la derrota, el técnico ha felicitado al rival —"menos al número 5 (Breein Tyree)"— y ha calificado la eliminatoria de "espectacular". Alonso ha destacado el "impresionante esfuerzo" de sus jugadores, que considera que hicieron "defensas increíbles" que no se vieron recompensadas. Uno de los factores clave, ha admitido, ha sido la inferioridad en el rebote, donde el marcador fue de 49 a 26 a favor del equipo griego.

Más allá del resultado, el entrenador ha querido destacar "el espíritu que tiene este equipo", que "no entiende de faltas, no entiende de problemas, no entiende de ausencias, le da igual absolutamente todo". También ha elogiado la "conexión tan buena con la afición", que ha calificado de "impresionante" y fundamental en el crecimiento del club en los últimos años.

Una temporada 'acojonante'

Aunque ha reconocido que es "un día para estar triste", Alonso ha afirmado con contundencia que no se lo va a permitir por el "orgullo tan grande" que siente por sus jugadores y por pertenecer al club. "Como ya dije el año pasado, y lo digo hoy que hemos perdido, os dije que este año iba a ser acojonante. Y está siendo acojonante, y nada va a manchar lo acojonante que está siendo", ha sentenciado.

Está siendo acojonante, y nada va a manchar lo acojonante que está siendo" Sito Alonso Entrenador d eUCAM Murcia CB

Duro recado a un rival y elogios a 'De Julius'

En su análisis, Alonso ha puesto en valor el partido de su jugador , de quien ha destacado no solo los 41 puntos que, según él, anotó, sino su trabajo en defensa. Ha contrapuesto su actitud con la del jugador Breein Tyree del PAOK, a quien ha criticado duramente: "Lo que ha hecho el número 5 es totalmente irrespetuoso y fuera del nivel que él tiene como jugador, en algunos momentos, obviamente, mucho muy por debajo de De Julius en cuanto a educación, personalidad, valores y juego".

Lo que ha hecho el número 5 es totalmente irrespetuoso y fuera del nivel que él tiene como jugador" Sito Alonso Entrenador de UCAM Murcia CB

Según el técnico, la actitud del jugador rival, "el encararse con el entrenador del equipo contrario y el provocar a la gente de la grada puede provocar una pelea de unas dimensiones increíbles", algo que ha atribuido a su "poca capacidad de saber ganar".

Objetivo: Granada y la Liga Endesa

Con la eliminación europea ya asumida, Sito Alonso ha virado rápidamente hacia el siguiente objetivo: el partido de Liga Endesa contra el Granada. "Entiendo que es difícil pasar página tan rápido, pero hay que ganar a Granada, hay que hacer un partido bueno, físico, y para eso necesitamos el apoyo de nuestra afición, como el de hoy o más", ha declarado.

Finalmente, el entrenador ha insistido en que, pese a la derrota, "esto es un día fantástico" si se compara con situaciones dramáticas del pasado, porque el equipo está "construyendo algo tremendo". "No me cambiaría por el PAOK de Salónica, pero ni loco, vamos", ha concluido, además de desear suerte al Bilbao Basket en la final y esperar que reciba "más respeto" en Grecia del que tuvo el UCAM Murcia.