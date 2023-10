A Xunta de Galicia outorga novas mencións de excelencia a tres másteres universitarios

Os recoñecementos desta cuarta edición son os másteres en Enxeñería Química e Bioprocesos pola USC; Química Orgánica pola USC, UAM e UCM, e Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental pola UDC

Son unha ducia as titulacións con este recoñecemento que acredita a súa calidade a nivel científico, técnico e formativo



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2023

A Xunta de Galicia vén de outorgar tres novas mencións de excelencia a titulacións universitarias oficiais de máster , impartidas polo Sistema Universitario de Galicia, unha iniciativa que chega así á súa cuarta edición.

As titulacións que logran a mención de excelencia son o másteres en Enxeñería Química e Bioprocesos (Campus Santiago) da Universidade de Santiago de Compostela (USC); en Química Orgánica (Campus Santiago) tamén da USC, a Universidade Autónoma de Madrid (UAM) e a Universidade Complutense de Madrid (UCM) e en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental (Campus Coruña) da Universidade da Coruña (UDC).

Xa son 12 as titulacións que contan con esta mención que reflicte a súa calidade e nivel de solvencia científica, técnica e formativa, un selo implantado hai tres anos. As primeiras titulacións que obtiveron o recoñecemento foron os másteres en Enxeñería Informática e en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética, ambos da UDC, así como o de Enxeñería Ambiental da USC. Tamén recibiron esta mención en Bioinformática para Ciencias da Saúde (UDC), en Biotecnoloxía

Avanzada (conxunto entre UVigo e a UDC) e en Tradución para a Comunicación Internacional (UVigo), en Matemática Industrial (impartido entre USC, UDC e UVigo), en Computación de Altas Prestacións (entre A Coruña e Santiago) e en Produción Xornalística e Audiovisual (da UDC).

A Xunta de Galicia continúa a desenvolver iniciativas de apoio ao sistema universitario e con esta distinción pretende favorecer a posta en marcha de medidas de mellora da calidade na oferta de másteres universitarios, nunha aposta polo futuro da nosa Comunidade, de cara a satisfacer a necesidade de formación especializada que vén requirindo o noso contorno socioeconómico.

Ademais, cómpre lembrar que o Goberno galego vén de poñer en marcha un novo selo de excelencia docente de grao universitario, co obxectivo de recoñecer e acreditar a calidade académica destes estudos do Sistema Universitario Galego. As universidades teñen ata o 11 de decembro para presentar as solicitudes a este selo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando