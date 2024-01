A Xunta facilita o acceso ao financiamento de pemes e autónomos cunha nova edición do programa que porá en circulación 80 M€

A directora do Igape, Covadonga Toca, asinou hoxe un convenio con representantes de Afigal, Sogarpo e Iberaval para poñer en marcha un ano máis unha liña que permitirá tanto bonificar os tipos de xuro dos préstamos de xeito moi favorable como a obtención de avais para as operacións

O goberno galego destina 12 M? a esta iniciativa que posibilitará un milleiro de operacións nas que pemes e autónomos poden financiar investimento e circulante, ou refinanciar préstamos anteriores

O programa, que se publicará no Diario Oficial de Galicia en próximas datas, permanecerá aberto á presentación de solicitudes ata o 30 de setembro

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro de 2024

A directora do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, asinou esta mañá un convenio con representantes das Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) Afigal, Sogarpo e Iberaval, na procura de facilitar, un ano máis, o acceso ao financiamento de pemes e autónomos galegos.

Así, este convenio que, segundo explicou a directora do Igape se sitúa no marco das actuacións que promove o Goberno galego para axudar a pemes e autónomos a reforzar a súa solvencia e darlle acceso a crédito, permitirá ao tecido empresarial “gañar músculo, manter e xerar emprego, e desenvolver proxectos que contribúan á reactivación económica e a competitividade dos sectores estratéxicos galegos”.

Con estes obxectivos, explicou Toca, no acordo asinado hoxe a Consellería de Economía, Industria e Innovación, a través do Igape, destina 12 M?, que porán en circulación 80 M? nun millar de operacións nas que pemes e autónomos poden financiar investimento e circulante, dando a posibilidade tamén de aplicar os fondos ao pagamento ou á reestruturación de débedas con entidades financeiras; e, por outra parte, favorecer a capacidade das pemes para outorgar garantías fronte a terceiros. Estas condicións terán aínda máis flexibilidade no caso das empresas da cadea mar–industria.

Neste marco, expuxo a directora, a modalidade de apoio consistirá tanto na bonificación do tipo de xuro dos préstamos outorgadas polas entidades financeiras adheridas ao programa, como na bonificación da comisión do aval, e no reaval do risco asumido polas SGR que faciliten o acceso ao crédito.

Así, detallou Toca, as contías dos préstamos oscilan entre os 3.000 euros e 1 M?, cunha vixencia de 3 a 15 anos no caso dos préstamos para investimentos e circulante, e ata 5 anos nas operación de garantías.

A concesión das axudas, cuxo período de solicitude comezará en vindeiras datas, tras a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e permanecerá aberto ata o 30 de setembro, será por concorrencia non competitiva. Deste xeito son

subvencionables todos os proxectos que cumpran os requisitos establecidos nas bases

reguladoras ata o esgotamento do crédito. Así, apuntou a directora, axilízase a execución desta liña de financiamento para pequenas e medianas empresas e autónomos que teñen o seu domicilio social e desenvolven a súa actividade económica en Galicia.

“En definitiva, trátase de ofrecer ao tecido empresarial galego as mellores condicións de financiamento para fortalecer a súa solvencia. Por este motivo, mantemos intactas as capacidades de investimento tradicionais de fondo perdido e préstamos e avais, e reforzamos os fondos de apoio necesarios para unha adaptación ao escenario actual”, informou Covadonga Toca.

Nesta mesma aposta polo financiamento do tecido empresarial, o Goberno galego vén de abrir a liña de préstamos directos, que suma 30 M? na procura de promover a competitividade de pemes e autónomos galegos, mellorando as condicións de acceso ao crédito.

Unha liña que, xunto aos investimentos estratéxicos, presenta este ano dúas grandes novidades: dun lado, a concesión de préstamos para financiar a implantación de empresas galegas no exterior e, doutro, os préstamos para financiar circulante para as empresas de transformación e comercialización de produtos da pesca e acuicultura, e para a industria manufactureira.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando