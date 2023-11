A Xunta enxalza o valor da comunicación e o márketing na innovación, a competitividade e a cultura

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes participou na entrega dos ‘VIII Premios Paraugas’

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, enxalzou o valor da comunicación e o márketing na innovación, a competitividade e a cultura con motivo da celebración dos VIII Premios Paraugas . Promovidos polo Clúster da Comunicación de Galicia, os galardóns entregáronse hoxe en Ferrol nunha gala que contou coa presenza da directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, e da delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Diego Calvo salientou a consolidación destes premios como referentes no sector, ao ser os únicos que abranguen toda a súa cadea de valor, e a súa fortaleza como escaparate do talento galego no eido da creatividade e a difusión. Para o vicepresidente primeiro, a industria da comunicación e do márketing representa “un valor social e cultural diferenciador”, que ademais de xerar emprego e riqueza, “contribúe a crear cultura, coñecemento e identidade, así como a fortalecer a marca Galicia”.

A celebración da gala por primeira vez en Ferrol foi outro dos aspectos sinalados por Diego Calvo, xa que reforza “a vinculación da cidade coa industria do deseño”. Neste sentido, referiuse a outros emblemas desta rama presentes na cidade, como o CIS Tecnoloxía e Deseño e a Escola de Deseño Industrial.





