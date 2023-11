A Xunta destinará máis de 5,5 M€ á posta en marcha de 3 oficinas técnicas para asesorar en proxectos fronte ao cambio climático e iniciativas de xestión de residuos

Ángeles Vázquez avanza que en 2024 o seu departamento activará o servizo Galicia resiliente para impulsar refuxios climáticos e outros dous de apoio e consulta sobre iniciativas de economía circular: un para entidades locais e outro para empresas

Salienta que o compromiso de Galicia coa transición ecolóxica iniciado no ano 2019 require seguir apostando por iniciativas como a Alianza galega polo clima, que tratan de implicar neste camiño a administracións, sector empresarial e tecido social



A Xunta destinará máis de 5,5 millóns de euros nos vindeiros anos a poñer en marcha e manter 3 servizos de asesoramento especializados dirixidos tanto a entidades locais como a empresas interesadas en impulsar proxectos para mitigar os efectos do cambio climático ou relacionados cunha xestión eficiente dos residuos.

Durante a clausura da Xornada sobre solucións ambientais para entidades locais organizada hoxe en Santiago pola Xunta, en colaboración co Club de Excelencia en Sostibilidade e o clúster de empresas do sector Viratec, a vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, anunciou a entrada en funcionamento destas novas ferramentas o vindeiro ano e enmarcounas no apoio expreso da Xunta a aquelas administracións públicas e entidades privadas comprometidas co medio ambiente e a súa protección.

En concreto, explicou que a comezos de 2024 o seu departamento impulsará a iniciativa Galicia resiliente, un servizo pioneiro de asesoramento técnico e altamente especializado que axudará aos concellos adheridos ao Pacto das alcaldías ?actualmente 288? así como ás entidades asinantes da Alianza galega polo clima a impulsar proxectos que incrementen a resiliencia de Galicia ante o quecemento global e a buscar vías de financiamento para poder executalos.

Así mesmo, a vicepresidenta tamén explicou que o ano que vén se porán en marcha dúas oficinas técnicas (unha con sede física e a outra con servizo telemático) co fin de apoiar e implicar aos distintos actores involucrados no impulso da economía circular na Comunidade na execución de distintos tipos de medidas e iniciativas.

Unha delas, a oficina física, prestará apoio experto en materia de residuos municipais ás entidades locais responsables da súa xestión para axudalas a avanzar cara á economía circular; mentres que a outra ofrecerá servizos en liña de consultoría especializada dirixidos a empresas, co fin de axudalas na implantación de modelos económicos sostibles e climaticamente neutros.

Para rematar a súa intervención, Ángeles Vázquez aproveitou a presencia na xornada de 95 representantes do sector público e privado interesados no medio ambiente e na busca de solucións á altura dos desafíos que ofrece o cambio climático, para poñer en valor o compromiso de Galicia coa transición ecolóxica. Un camiño que, lembrou, se iniciou no ano 2019 coa aprobación da Estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050 e da Estratexia galega de economía circular 2019–2030, dúas ferramentas que situaron á Comunidade nunha posición “de vangarda”.

Na mesma liña, a vicepresidenta incidiu na importancia da “acción local” para avanzar cara ao obxectivo da neutralidade climática, destacando neste eido as axudas que acaba de conceder o seu departamento para apoiar a 20 concellos de menos de 100.000 habitantes adheridos ao Pacto das alcaldías na posta en marcha de proxectos innovadores que contribúan, por exemplo, á creación de refuxios climáticos.

Por último, subliñou que ese compromiso coa transición ecolóxica de Galicia require tamén de seguir apostando por iniciativas como a Alianza galega polo clima, que tratan de implicar a administracións, sector empresarial e tecido social no impulso de solucións conxuntas e de medidas de mitigación e adaptación aos efectos do quecemento global.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando