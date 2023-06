A Xunta destaca o labor dos economistas a prol da estabilidade económica

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes e o conselleiro de Facenda e Administración Pública participaron na celebración do patrón deste colectivo organizada polo Colexio de Economistas da Coruña

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacou a importancia da profesión de economista para “dotar de ferramentas a cidadanía e as administracións na construción dunha realidade económica estable”. Fíxoo con motivo da celebración do patrón deste colectivo profesional nun acto organizado polo Colexio de Economistas da Coruña e que contou tamén coa presenza do conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, o director xeral de Xustiza, José Tronchoni, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor.

Na súa intervención Diego Calvo incidiu na necesidade de reforzar a confianza no tecido socioeconómico do país, unha responsabilidade que as administracións deben asumir cunha “xestión áxil e eficiente dos recursos”. Nesta liña sinalou a relevancia do labor de análise que realizan os economistas para entender o contexto económico e deseñar medidas axeitadas.

O vicepresidente primeiro referiuse tamén ao apoio a autónomos e empresas como un dos piares para o crecemento económico, con medidas específicas como as postas en marcha polo Goberno galego para facerlle fronte aos custos enerxéticos.

Por outra banda, Diego Calvo remarcou o compromiso da Xunta cos economistas galegos a través de diferentes colaboracións, como a establecida co Consello Galego de Colexios de Economistas no eido da xustiza para

tamén nos encontros de profesionais do Dereito Concursal e Societario.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando