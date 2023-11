A Xunta destaca a importancia da concienciación dixital para crear un territorio conectado e seguro

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, participou no III Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal

O conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, destacou hoxe a importancia da concienciación dixital na sociedade para crear un territorio conectado e seguro.

Así o salientou esta mañá na Cidade da Cultura de Santiago durante a súa participación na apertura da segunda xornada do III Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal, ao cal se referiu coma un referente pola súa vocación de chegar a todo tipo de públicos ?tanto profesionais do sector como á sociedade?, así como pola súa capacidade para reunir a expertos, patrocinadores e colaboradores de renome. Nesta III edición de CIBER.gal rexistrou máis de 2.800 asistentes, presenciais e en streaming.

Neste sentido, manifestou o compromiso da Xunta de Galicia a favor da protección de datos e da divulgación sobre os perigos que entraña navegar na Rede. Proba disto, é o impulso hai máis de tres anos do Nodo CIBER.gal ?impulsado polo Goberno galego en colaboración do Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), as catro deputacións provinciais, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)? como espazo de colaboración público–privado e no cal se inclúen as xornadas destes días no Gaiás.

Pola súa banda, o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Julián Cerviño, foi o encargado de clausurar o encontro, no que destacou que a Xunta destinará en 2024 un total de 18 millóns de euros á ciberseguridade, en torno a un 30% máis que en 2023. O responsable da Axencia autonómica subliñou o esforzo da Comunidade para situarse á vangarda nesta tecnoloxía como unha das liñas de actuación da Estratexia Galicia Dixital 2030.

Durante o encontro, o conselleiro mantivo un encontro cos finalistas da terceira edición do concurso escolar Ciberseguridade no cole!, un certame enmarcado no CIBER.gal que busca concienciar aos máis pequenos sobre os riscos aos que se enfrontan no uso das tecnoloxías dixitais e ensinarlles boas prácticas en ciberseguridade dun xeito ameno.

Nesta terceira edición resultaron gañadores os centros CPR Plurilingüe San Fermín de Pontevedra (na categoría de Primaria) e o IES de Foz (na categoría de Secundaria). Este ano Ciberseguridade no cole! acadou un récord de participación con máis de 6.600 escolares de 120 educativos rexistrados.





