A Xunta convoca un curso de técnicas policiais operativas na Academia Galega de Seguridade Pública

Conta con 200 prazas e vai dirixido a persoal das forzas e corpos de seguridade, do exército e da Policía Portuaria

As inscricións deben formalizarse a través da web da Academia ata o 12 de decembro

Normal 0 21 false false false ES X–NONE SI–LK

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2023

O

Diario Oficial de Galicia

(DOG) publica hoxe a convocatoria da 26ª edición do curso de técnicas policiais operativas dirixido a persoal das forzas e corpos de seguridade, do exército e da Policía Portuaria con destino en Galicia. A acción formativa impartirase na Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) do 15 ao 17 de decembro e conta con 200 prazas.

Trátase dun curso presencial de 20 horas de duración que ten como obxectivo actualizar os protocolos de actuación policial, tanto na vía pública como no interior de inmobles. De carácter totalmente práctico, entre os contidos previstos figuran a patrulla urbana, a intervención policial, a identificación, a detención e a resolución ante agresión. Abordarase tamén a redución de persoas violentas por un binomio, a intervención policial no interior de inmobles e o bastón policial e a súa operativa básica na patrulla.

O persoal interesado en participar no curso debe cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp

http://agasp.xunta.gal

e o prazo para facelo remata ás 14,00 horas do 12 de decembro.

A iniciativa enmárcase na programación formativa da Agasp para o segundo semestre do ano. Só durante os primeiros seis meses impartíronse 181 accións de formación centradas

na área de seguridade pública e 148 na de emerxencias, con 6.407 e 5.051 participantes, respectivamente. O

conxunto das accións formativas previstas para 2023 suma máis de medio milleiro, 245 no eido da seguridade pública e 280 no das emerxencias. A cifra supón un importante incremento con respecto ao pasado ano, no que se impartiron 441 cursos con preto de 12.000 persoas diplomadas.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando