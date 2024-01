A Xunta contribúe á difusión do cine galego na plataforma Filmin cun apartado monográfico

Están dispoñibles máis de 80 títulos de autoría galega, en lingua galega ou con subtítulos en galego

A Xunta de Galicia aposta pola difusión do cinema galego a través da colaboración coa plataforma en liña Filmin para poñer a disposición do público un catálogo monográfico no que se agrupan filmes de autoría galega, xunto con outras películas que poden

verse en galego grazas á dobraxe ou aos subtítulos.

, reúnense máis de 80 títulos que

xa formaban parte do repositorio da plataforma, pero que agora poden atoparse clasificados nunha única carpeta temática subdividida en categorías como Éxitos recentes do cine galego , Éxitos internacionais en galego, Autores galegos, Curtametraxes galegas, Documentais, O mellor cine europeo en galego , ou fitas baixo o epígrafe Música .

Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades quere destacar a presenza de cinema galego no seu conxunto, facilitando a identificación e localización das producións galegas, ou

que se poden ver dobradas ou subtituladas ao galego dentro desta plataforma, referente a nivel estatal na distribución de cinema de calidade. Segundo os seus datos, en 2023 Filmin volveu bater o seu propio récord en canto ao crecemento en número de persoas subscritoras, visionados e títulos en catálogo, así como en películas distribuídas en salas de cinema antes da súa chegada á plataforma.

Dentro desta canle atópanse tanto filmes de recente estrea como Matria , xunto a títulos que fixeron historia dentro do cinema galego polo seu recoñecemento internacional. Son os casos, por exemplo de O que arde , O corpo aberto , Lúa vermella ou 9 Fugas , todos eles producidos ademais co apoio da Xunta de Galicia, ao igual que outras películas tamén dispoñibles que abranguen os xéneros de ficción, animación e documental como D hogs, Trinta lumes, Costa da Morte, María Casares, a muller que viviu mil vidas, Valentina, Trote, Nación, A Esmorga, María Solinha, Os días afogados ou Dorothè na vila .





