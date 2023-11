Xunta e concello invisten máis de 20.000 euros na mellora das instalacións da escola infantil pública de Chantada

As obras consistiron no pintado interior do inmoble e na instalación dun novo baño

Tras a ampliación realizada o curso pasado, a escola conta con cinco aulas ás que acoden diariamente máis de 60 pequenos

Chantada (Lugo), 16 de novembro de 2023

A Xunta e o Concello de Chantada investiron máis de 20.000 euros en novas melloras na escola infantil pública autonómica do municipio, que dá servizo ás familias de máis de 60 nenos de 0 a 3 anos. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, e o alcalde do concello, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez, visitaron esta mañá o centro.

Os traballos incluíron o pintado interior da escola e a instalación dun novo baño entre as aulas 0–1 anos e 1–2 anos. Estas obras súmanse ás de ampliación do centro acometida o curso pasado para atender á demanda das familias. Entón destináronse máis de 50.000 euros a dotar a escola dun aula máis, que pasou das catro ás cinco actuais. Esta remodelación supuxo a redistribución da zona de acceso ao inmoble e do espazo de administración a fin de dar cabida á nova unidade, e tamén trouxo consigo a incorporación de máis persoal.

O xerente do Consorcio enmarcou estas intervencións no programa de melloras que, ao longo de todo o ano, a Xunta leva a cabo nas escolas infantís da súa titularidade co obxectivo de ofrecer ás familias as mellores instalacións para a atención e coidado dos seus fillos. Así mesmo, Perfecto Rodríguez lembrou que este curso os pais continúan sen pagar nada pola atención educativa dos seus nenos, grazas á gratuidade que o Executivo autonómico mantén en todas as escolas infantís de Galicia para o 100% do alumnado de 0 a 3 anos.





