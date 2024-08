A Xunta activa este xoves o nivel amarelo de alerta por calor na comarca de Valdeorras

O episodio de calor afectará principalmente ao día de mañá e prevese unha duración de 3 días

Os Concellos afectados polas altas temperaturas son O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras

A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquido do habitual sen esperar a ter sede, non acudir ás praias ou ríos nas zonas centrais do día, e empregar roupa cómoda, lixeira e folgada





