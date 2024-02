Os universitarios galegos realizan 2.234 doazóns de sangue durante a primeira fase da campaña universitaria promovida por ADOS

A segunda fase da campaña comeza o martes 27 de febreiro e durará ata mediados de abril

Neste primeiro día de campaña, Raquel Rodríguez González, decana da Facultade de Enfermaría de Santiago de Compostela, visitou a unidade móbil de ADOS estacionada hoxe no Campus Norte da USC, acompañada por Marisa López García, directora da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue

Ao longo da primeira fase, que se desenvolveu nos meses de outubro e novembro, participaron 800 membros da comunidade universitaria que doaban sangue por vez primeira, o 35,8 % do total

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2024

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), amosa o seu agradecemento a toda a comunidade universitaria, pola súa participación na primeira fase da campaña de doazón nos sete campus galegos, e que supuxo acadar unha cifra de 2.234 doazóns, das cales 800 (un 35,8 %) correspondían a persoas que doaban por vez primeira.

ADOS comeza o 27 de febreiro a segunda fase da campaña universitaria de doazón de sangue, que se prolongará ata o vindeiro mes de abril, marcándose como obxectivo o fomento da doazón na comunidade universitaria, así como renovar a base de doantes e superar as 4.453 doazóns recollidas no pasado curso académico.

A seguinte táboa recolle a distribución da participación nos sete campus galegos durante a primeira fase da campaña do curso académico 2023–24, así como o número de novos doantes:

A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue lembra a importancia que ten o desenvolvemento das campañas de doazón no eido da educación, tanto en centros educativos non universitarios como universitarios, xa que, para moitos rapaces e rapazas, é o primeiro contacto que teñen co solidario xesto da doazón de sangue.

Esta iniciativa, que se prolongará ata o vindeiro mes de abril, é posible grazas á colaboración que brindan os reitores das tres universidades, así como os decanos e directores de todos os centros educativos, membros da comunidade universitaria (PAS, alumnos e alumnas...)

Ademais, ao longo desta segunda fase vaise a levar a cabo unha intensa campaña de información, sensibilización e de captación de doantes de proxenitores hematopoéticos, tamén coñecidos como medula ósea, en centros docentes universitarios e non universitarios, comezando na Facultade de Enfermería da USC, en Santiago de Compostela.

ADOS reitera o agradecemento a todos os membros da comunidade universitaria pola súa colaboración, ao tempo que tamén agradece o seu compromiso co labor educativo e de sensibilización que se levan a cabo nas universidades. Neste sentido, lembrar que a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue colabora coas universidades noutras iniciativas, como a realización de visitas formativas por parte dos centros universitarios ata os laboratorios de ADOS, colaboración con distintos colectivos e asociacións universitarias, ou a realización de proxectos de aprendizaxe e servizo levados a cabo con distintas facultades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando