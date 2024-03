Rueda destaca a Arribada de Baiona como evento que contribúe ao aumento da desestacionalización do turismo na comunidade

O pasado ano pechou con máis de 7 millóns de viaxeiros aloxados en establecementos turísticos e con importantes incrementos tanto na temporada media como baixa, cun 6% e 12% máis con respecto ao 2022, respectivamente

Salienta a posición punteira de Baiona como referente turístico e avoga por aproveitar a oportunidade que supón que cada ano sexan máis os que visitan, desfrutan, descobren e redescubren a comunidade



O presidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda, destacou hoxe a importancia de eventos como a Festa da Arribada de Baiona no aumento da desestacionalización do turismo na comunidade.

“Festas como esta, de Interese Turístico Internacional, colócanos tamén no mapa en moitísimos sentidos para que a xente veña e coñeza estas marabillas todo o ano”, asegurou, facendo referencia a que o

pasado 2023 pechou con importantes incrementos tanto na temporada media como baixa, cun 6% e 12% máis con respecto ao 2022, respectivamente.

O titular do Executivo galego en funcións asistiu á celebración do 531 aniversario da chegada de Martín Alonso Pinzón ao mando da carabela Pinta ao porto baionés con noticias do Novo Mundo. Unha cita a cal aproveitou para felicitar a Baiona pola súa “posición punteira como referente turístico en Galicia”.

Neste sentido, cabe destacar que a comunidade situouse como o primeiro destino do norte peninsular, con máis de 7 millóns de viaxeiros aloxados en establecementos turísticos e cunha presenza internacional que marcou niveis máximos. “Toda esa xente de moitas partes que nos visita, que nos desfruta, que nos está descubrindo ou redescubrindo en moitos casos, tamén é unha oportunidade que hai que aproveitar”, asegurou.

Así mesmo, o presidente da Xunta destacou que a Festa da Arribada, que este ano cumpre a súa 28 edición, é unha ocasión perfecta para rememorar o importante papel de España e Galicia en América, un continente moi vencellado cos galegos e galegas. Así, quixo reivindicar a transcendencia da Estratexia Retorna posta en marcha pola Xunta para “dicirlles a todos eses descendentes de galegos que teñen aquí na súa terra, a que nunca esqueceron, un lugar de novas oportunidades”, manifestou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando