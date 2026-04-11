Rosa Crujeiras se convierte en la primera mujer rectora de una universidad en Galicia

La catedrática Rosa María Crujeiras se ha convertido en la primera mujer rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en sus más de 500 años de historia. En un solemne acto celebrado en el Salón Noble de Fonseca, Crujeiras ha tomado posesión de su cargo, marcando un hito para la igualdad en la academia gallega.

La nueva rectora ha iniciado su discurso con palabras de profunda emoción, consciente de la “responsabilidad y el privilegio” que supone servir a la USC. Ha asumido su mandato con la voluntad y el compromiso de trabajo, escucha y diálogo y con la certeza de contar con el apoyo de toda la comunidad universitaria para construir una nueva etapa.

Un nuevo tiempo feminista

Crujeiras ha dejado claro que su mandato luchará por la igualdad de oportunidades y, sobre todo, de género comprometiéndose a “reivindicar o espazo, o tempo e a voz das mujeres”. Su objetivo, ha dicho, es hacer honor a todas las mujeres que vinieron antes de ella y que lucharon para abrir camino. Con este compromiso, ha asegurado que trabajará para que en la universidad no se encuentren techos de cristal.

Que a presenza das mulleres en todos os postos non sexa unha excepción nin conquista puntual, senón expresión natural dunha Universidad feminista, xusta e plenamente democrática” Rosa Crujeiras Rectora de la Universidad de Santiago de Compostela

Alba Suárez Arufe Crujeiras ceremonia de nomeamento

Una universidad conectada con su entorno

Defensora de la educación pública, en la ella misma se formó, Crujeiras la ha reivindicado como uno de los principales patrimonios colectivos de un país y motor para la igualdad de oportunidades. Además, ha subrayado que la institución no puede permanecer ajena a los problemas de su entorno sino que debe afrontar los retos que se presentan, revisando inercias y prioridades e impulsando una transformación profunda, serena y consciente.

En este sentido, la rectora ha manifestado que la USC reforzará su compromiso frente a problemas sociales como el acceso a la vivienda, la atención a la salud mental o la lucha contra la violencia machista y los discursos de odio. También ha destacado como un pilar de su acción la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad y los valores democráticos.

El antiguo rector, Antonio López, ha sido el encargado de entregar la medalla y el bastón de mando a su sucesora. López ha destacado la importancia histórica del momento, al ser Crujeiras la primera mujer en asumir el cargo en la historia de las universidades gallegas.

Para cerrar su último discurso con el título, Antonio López ha pedido a toda la comunidad universitaria que le brinde a la nueva rectora “cuanto menos, o mesmo apoio que eu sentín”. Ha confiado en que, a partir de ahora, la presencia de las mujeres se convierta en algo natural en el ámbito universitario y también político.