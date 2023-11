Rivo pon de relevo os programas de emprego e de impulso da remuda de negocios cos que a Xunta dotará de novas oportunidades á mocidade en 2024

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada do delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, participou na feira de emprego da Cámara de Comercio da Coruña

Puxo en valor iniciativas que o seu departamento revalidará en 2024 como o programa Investigo ou Talento 30 cos que quere mellorar a empregabilidade xuvenil no eido do I+D+i e garantir prácticas profesionais aos máis novos, respectivamente

Animou ás mozas e mozos a aproveitar a oportunidade que lles brindará a nova bolsa de substitución de negocios para a remuda, que estreará o ano que vén a Consellería

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 7 de novembro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada do delegado territorial da Xunta de Galicia na Coruña, Gonzalo Trenor, participou na feira de emprego da Cámara de Comercio da Coruña, onde puxo en valor o traballo da Xunta de Galicia para conectar as necesidades das empresas coas persoas candidatas a cubrilas e os programas específicos cos que a Xunta de Galicia seguirá a brindar oportunidades de emprego á mocidade.

Tal e como sinalou a conselleira, a mocidade é un dos públicos obxectivos das políticas de emprego que promove a Xunta de Galicia que traballa, en todo momento, na actualización dos procedementos e formacións para adaptalas ás novas tendencias no contexto laboral.

“Galicia está nun bo momento económico e o que precisa é captar e reter o talento”, indicou Rivo, quen destacou que a mocidade é quen de garantir a remuda, necesaria nunha comunidade envellecida como Galicia.

Neste sentido, a conselleira anunciou que o seu departamento creará unha bolsa de substitución de negocios co obxectivo de garantir a súa continuidade. As mozas e mozos, indicou, terán unha oportunidade neste mecanismo de remuda xeracional.

En 2024, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade seguirá a desenvolver o programa Investigo, que impulsa a contratación de investigadores e tecnólogos, persoal técnico e outros profesionais en I+D+i. En 2023 favoreceu a contratación de case 300 persoas e contará cun orzamento que crece ata os 4 millóns de euros.

Mantense, por outra banda, o programa de incentivos para a contratación de mozas e mozos en prácticas ou formación a través do programa Talento 30. Trátase de facilitar un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego. Destinaranse máis de 4 millóns de euros coa idea de beneficiar 400 persoas.

Os polos de emprendemento, o impulso da economía social ou o traballo para animar ás iniciativas empresariais no eido universitario están concibidos tamén para atraer á xuventude, remarcou Rivo, quen concluíu que as novas xeracións son “o futuro de Galicia” e que a Administración galega seguirá a dotalas das oportunidades que precisan, un esforzo compartido coas institucións educativas e formativas e as empresas e agrupacións empresariais.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando