Rivo mantén un encontro coa colectividade galega residente en Montevideo

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Montevideo (O Uruguai), 18 de novembro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, vén de manter un encontro coa colectividade galega residente en Montevideo, co obxectivo de mostrarlle a súa vontade de seguir estreitando lazos de cara a consolidar o crecemento cultural e económico da nosa Comunidade.

No Centro Galego de Montevideo, o máis antigo do mundo, a conselleira gabou a entrega de todas as persoas que buscaron oportunidades fóra da súa terra, desempeñando un papel fundamental na construción da Galicia actual grazas á súa dedicación e compromiso. Unhas cualidades que considerou claves para seguir avanzando no desenvolvemento e progreso.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando